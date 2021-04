El pelotazo inmobilario de Carlos Sobera: invierte en dos pisazos en Castellana

La vida de Carlos Sobera, 60 años, parece mágicamente unida a los programas que le han dado fama y gloria. El presentador de «El Precio Justo» vive un momento dulce en lo personal y lo económico y ha decidido invertir los pingües beneficios que obtiene de su actividad como presentador. El que fue profesor de la Universidad de Deusto ha adquirido recientemente más de 600 metros cuadrados en el madrileño Paseo de la Castellana, a la altura de Cuzco. Por cada una de las propiedades, el todoterreno presentador, desembolsó 1,8 millones de euros. Con la remodelación del Estadio del Real Madrid y la ampliación de la Castellana con el proyecto Chamartín, Carlos Sobera asegura su futuro y el de sus futuras generaciones.

A estas dos grandes propiedades, se suma el chalet que tiene en la zona norte de la capital. Carlos y su mujer Patricia Santamarina, de 49 años, adquirieron un terreno de 3.000 metros cuadrados y edificaron una bonita y moderna vivienda. Fue una inversión sentimental pero también económica. La propiedad inmobiliaria se ha revalorizado ostensiblemente, aunque la pareja no tiene pensado negociar con la casa que les da la tranquilidad y sosiego que anhelaban. Pero no son las únicas inversiones que ha hecho la pareja. Carlos ha querido y sabido invertir lo ganado con tanto esfuerzo. Siguiendo la estela de programas que presentó como «Quién quiere ser millonario» o «Atrapa un millón», Carlos ha sabido conseguir rentabilidad de las inversiones realizadas junto a su inseparable Patricia. Pagaron «el precio justo» en marzo de 2016 cuando adquirieron, a través de la empresa Arequipa Producciones el teatro Reina Victoria por 7 millones de euros. Carlos declaró en el periodo en el que gestionó el teatro, dificultades para afrontar la hipoteca. Tres años después lo venderían a la empresa Pescaderías Coruñesas, una entidad que por cierto acaba de hacerse con el mítico restaurante Zalacaín, por 9 millones de euros. Fue esta una operación no exenta de polémica por las críticas del sector teatral que advirtieron poca paciencia en la transacción. «El teatro no es un negocio sino un veneno que llevas dentro», reivindicó entonces otro empresario del sector analizando la operación. Lo cierto es que Sobera desechó el activo teatral y ahora se ha lanzado de cabeza al ladrillo, junto con su pareja.

El presentador y actor Carlos Sobera

La empresa con la que compró el teatro era Arequipa Producciones que tiene un activo de 3,4 millones de euros según los datos de 2019, según reza el registro mercantil. Pero el emporio empresarial de Sobera y su esposa no se queda aquí. También administran Producciones Cinco y Acción SL. Aquí el activo, con números también de 2019, roza los cinco millones de euros. Carlos está ligado a varias empresas cuya suma de activos roza los diez millones de euros. Fuera del sector audiovisual, este periodista también es administrador único de Librerías Huatulco SL, que se dedica al comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. Negocios no le faltan a este hombre, que reparte su actividad empresarial entre su País Vasco natal y Madrid, y que debe gran parte de su fortuna a la singular manera en la que arquea las cejas a sus concursantes.

Viento en popa

Carlos y Patricia forman una pareja sin fisuras. Y eso que la abogada no tenía un buen concepto de Carlos Sobera, porque se había adelantado en la adquisición de la casa de sus sueños hace casi 20 años. Ambos han compartido una vida con pasiones mutuas por el mundo de las artes escénicas, por actos filantrópicos y por las inversiones inmobiliarias. Paradójicamente, Carlos, el exitoso conductor de los debates del «reality» de más éxito de Mediaset, sabe lo que es superar un momento complicado. En 2002 le fue diagnosticada una diabetes que le llevó a pasar por un delicado proceso que, como dijo el propio presentador, pudo acabar con su vida por el principio de gangrena que pudieron atajar. Patricia sufrió un derrame cerebral en 2019, que superó. Según declararon Carlos y Patricia, la experiencia les anima a disfrutar de la vida con positividad y a tener en cuenta las pequeñas cosas. Sea como fuere, la vida y las inversiones del presentador van viento en popa. Demostrando una vez más que el millonario de sus programas era él.