Insólito: David Valldeperas deja ‘Sálvame’ y lo sustituye un colaborador

‘Sálvame’ no deja de sorprender. Para mantenerse líderes de audiencia a lo largo de más de una década en el aire, necesitan ideas frescas e innovadoras que reclamen la atención del espectador, y en esto son expertos todos los miembros del equipo del magacín vespertino de Telecinco. Las broncas y enfrentamientos entre los colaboradores son su mejor baza, pero de vez en cuando se sacan otro as de la manga que deja sin habla a los televidentes, tal y como ha ocurrido en la tarde del jueves 10 de junio. No hay semana en la que alguno de los tertulianos no abandone el plató tras enzarzarse contra alguno de sus compañeros, pero, por primera vez en la historia del programa, ha sido el mismísimo director del espacio el que ha salido por patas...

Mientras los colaboradores debatían sobre la última polémica que ha sacudido a Omar, el novio de Anabel Pantoja, en ‘Supervivientes’, de repente David Valldeperas ha interrumpido el curso del programa para anunciar que tenía que marcharse por un asunto muy importante que debía tratar cuanto antes. La llamada ‘corrala’ de Telecinco se quedaba sin patrón y los tertulianos no daban crédito. Ni siquiera Paz Padilla podía creer lo que estaba pasando: “Pero, ¿cómo te vas a ir?”, decía asombrada.

Paz Padilla y Lydia Lozano, directora momentánea de 'Sálvame'

Más sorpresa ha generado todavía la decisión de David Valldeperas sobre su sustituto. El director ha elegido a uno de los colaboradores para tomar los mandos del programa, y no ha sido otra que la misma Lydia Lozano. La periodista se ha echado a reír en cuanto se lo han comunicado, pensando que se trataba de una broma, pero su jefe estaba hablando muy en serio... Escaleta en mano y equipada con los auriculares y el micrófono que conecta con los pinganillos, la tertuliana ha empezado a dar órdenes a diestro y siniestro, aunque la falta de práctica en este puesto ha sido más que evidente.

“Respetadla, ¿eh? Como si fuera yo”, ha advertido David Valldeperas antes de marcharse, a sabiendas de que a Lydia Lozano le costaría mucho ganarse la autoridad de sus compañeros. Por fortuna para el magacín, la sustitución no ha durado demasiado y a la vuelta de la siguiente pausa de publicidad, ‘el jefazo’ ya había ocupado su silla de nuevo. De momento, el motivo que ha llevado al director a ausentarse de su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ es todo un misterio, pero conociendo la dinámica del programa, resulta más que probable que la razón termine viendo la luz. No hay secretos en el formato estrella de La fábrica de la tele.