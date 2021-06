Bronca salvaje en ‘Sálvame’: Lydia Lozano se rompe ante este ataque de Kiko Hernández

El día menos esperado, el plató de ‘Sálvame’ vuelve a convertirse en un campo de batalla y alguno de los colaboradores acaba muy mal parado. En la tarde del 8 de junio le ha llegado el turno a Lydia Lozano, que no era consciente de la que le iba a caer cuando ha llegado a su puesto de trabajo. La colaboradora aseguró ayer que su compañero Kiko Hernández era uno de los tertulianos del magacín de Telecinco que “más daño” le había hecho a lo largo de los más de diez años que el programa lleva en el aire. Un comentario que, a priori, no parecía tener mucha importancia, pero que ha sentado fatal al aludido.

“Yo no tengo que aguantar que, en mi día libre, que yo cuando libro intento desconectar, me llamen y me digan: ‘Oye, Lydia ha dicho esto de ti’. Ahora que estamos bien, mejor que nunca, viene a sacar otra vez la mierda del pasado. Que sí, que puede ser que haya sido el que peor se lo ha hecho pasar, ¡pero ya está bien de sacarlo cada tres meses!”, ha espetado Kiko Hernández, visiblemente enfadado con su compañera y, hasta ahora, amiga. Por su parte, Lydia Lozano se ha defendido explicando que ella se limitó a contestar una pregunta, una excusa que no parece convencer al ex gran hermano: “A mí si me hacen ese tipo de preguntas digo que no quiero entrar en eso y punto”.

Kiko Hernández y Lydia Lozano, enfrentados en 'Sálvame'

En el plató de ‘Sálvame’ se han vivido momentos de auténtica tensión, pero lo peor ha tenido lugar más allá del set de grabación. Durante la publicidad y en las horas previas al comienzo del programa, Lydia Lozano ha entrado en cólera tras escuchar a Kiko Hernández mandarla “a tomar por c...”. Además, a la periodista también le ha sentado extremadamente mal que la hubiera grabado en la reunión de contenido que se celebra antes de entrar en el aire. “Pero, ¿dónde co... trabajo? No voy a consentir que nadie más me falte al respeto, ¡me voy!”, ha exclamado llorando a lágrima viva mientras se marchaba del plató.

David Valldeperas, su jefe, le pedía que se calmara y que se parara a hablar con él, pero Lydia Lozano estaba fuera de sí: “¡Que no quiero hablar con nadie! ¿Para qué? ¿Para que me grabéis? ¡Lo grabáis todo!”. La situación parecía insostenible, pero el director ha conseguido relajar a la periodista y ha pedido a Kiko Hernández que pida disculpas por su comentario, pero este se ha negado.

Kiko Hernández se ha negado a pedir disculpas a Lydia Lozano

La bronca ha recordado a la que se produjo hace varias semanas entre Rafa Mora y Anabel Pantoja, un fuerte encontronazo que tuvo consecuencias. Con vistas a que no volviera a repetirse, la dirección decidió suspender de empleo y sueldo durante una semana a los colaboradores, y en el futuro se evitará que vuelvan a coincidir en el plató. Tras la pelea entre Kiko Hernández y Lydia Lozano, la propia Paz Padilla ha sugerido que ellos también deberían recibir un castigo: “Aquí todos moros o todos cristianos”. ¿Se atreverá la cúpula a penalizar a dos pesos pesados del programa como son ellos?