“Ya lo sabían”: sale a la luz la verdad sobre el despido de Antonio David en Sálvame

Han pasado dos meses y medio desde que Carlota Corredera alzase la voz en Sálvame para contar en directo que Mediaset había decidido prescindir de los servicios de Antonio David Flores como colaborador. La presentadora alegó como motivo el testimonio de Rocío Carrasco en los dos primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, emitido el domingo 21 de marzo. En él la hija de Rocío Jurado puso el debate sobre la violencia de género sobre la mesa, y el revuelo que esto causó entre la audiencia fue tanto que Sálvame se vio obligado a tomar medidas. Pero no fue oro todo lo que relució durante esa semana.

Antonio David Flores en el plató de Sálvame Diario

No hay nada como una buena hemeroteca para solventar dudas. El martes 16 marzo, seis días antes de que Corredera comunicase su reciente decisión de prescindir del padre de Rocío Flores, Lely Céspedes, ex de Ernesto Neira, acudía al plató de Telecinco para contar su austera situación económica. En una de sus intervenciones Antonio David le hizo un comentario que poco o nada le gustó a la protagonista y es por eso que le contestó lo siguiente, muy atentos: “Tú no eres quién para darme lecciones, ni de buen padre, ni de buena persona ni tampoco de buen marido, porque yo tengo en mi poder un testimonio por el que deberías estarte calladito”, comienza diciendo. Mientras algunos colaboradores intentan sonsacarla más información, ella estalla y asegura que “si se pone a contar, le quedan muy pocos días en el plató”, ante un aparente asombro de Carlota Corredera. Cuando Lydia Lozano quiere profundizar en el tema, se escuchan los gritos del director David Valldeperas para que cambien de tema. ¿Casualidad o premeditación?

Lely Céspedes y Carlota Corredera en Sálvame Diario

Cabe recordar, además, que La Razón publicó hace unos días cómo se gestó realmente el despido del colaborador, cuyo asunto se encuentra actualmente en manos de la justicia. “El 16 de marzo Antonio David se enteró en directo de la existencia del documental de Rocío Carrasco. Su reacción fue nefasta. Seguramente él sabría que no saldría bien parado”, afirmó Carlota Corredera hace una semana en el plató de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Antonio David estaba convocado para acudir a su puesto de trabajo el lunes 22 y ese mismo día eso de las 15:25 de la tarde, el todavía colaborador recibe una llamada de teléfono en la que se le desconvoca sin especificar motivo asegurándole que mirarían el calendario para avisarle de cara a los próximos días de esa semana. A eso de las 16:30 de ese lunes, Antonio David se entera en directo de que Mediaset ha decidido dejar de contar con sus servicios, prescindiendo así de su presencia de forma indefinida. Nunca hubo una conversación posterior entre Antonio David y la cúpula del programa