El gran susto que Aitana se ha llevado con su nueva casa

Aitana Ocaña, 21 años, la joven cantante y compositora que se encumbró como la gran protagonista de la novena edición de “Operación Triunfo”, aunque quedó segunda en la final, ha estado a punto de perder la casa que compró hace un año en un incendio. La reforma de la vivienda estaba a punto de acabar.

La joven cantante acude a menudo, acompañada de su inseparable pareja, Miguel Bernardeu para supervisar los últimos detalles de la decoración de la casa. Sin embargo un cortocircuito fue el origen de un incendio que comenzó en el cuadro eléctrico de la edificación. El intenso humo, alertó a los vecinos que llamaron a los bomberos. Afortunadamente la rápida intervención sofocaron el incendio cuando las llamas no habían quemado partes integrales de la vivienda. El parque de bomberos está muy cerca y la tranquila zona donde se ubica la casa que compró y reforma la cantante, facilitaron la rauda acción de los bomberos. La catalana tenía previsto mudarse en breve a la vivienda y este contratiempo hará que la joven tenga que esperar un poco más.

La cantante encomendó la reforma de la casa a una conocida empresa de Barcelona. Aún no saben si el incendio comenzó por una casualidad. Los desperfectos no han sido cuantiosos aun que podría haber sido desastroso si las circunstancias no hubieran favorecido la eficaz acción de los bomberos. Los efectos de las llamas han sido más espectaculares que devastadores. Los responsables de la reforma de la vivienda ya han cambiado el cuadro eléctrico y han aprovechado para mejorar las infraestructuras para prevenir posibles similares problemas. El resto de los efectos de las llamas se solucionará con la reparación de los paramentos afectados. Dos semanas de retraso en la reforma que entraba en la recta final. La joven intérprete llegó al lugar cuando los bomberos ya habían sofocado el incendio. Llegó muy nerviosa pero al comprobar que no había grandes daños en la estructura, celebró con sus futuros vecinos que fuera solo un susto.

Aitana sufrió otro gran disgusto hace un año. Su abuelo, al que se sentía muy unida fallecía unos días antes de firmar la compra de la casa que casi arde. La cantante le dedicó una cariñosa despedida en sus redes sociales. Su “yayo”, como ella le llamaba, siempre apoyó a Aitana para que siguiera su sueño. La joven, dedicaba bonitos comentarios a su abuelo desde la academia de OT. La exconcursante de OT viajó a Barcelona para dar su último adiós a su abuelo. La joven se vio arropada por toda su familia, a la que se siente muy unida. Afortunadamente, su querido abuelo, pudo ser testigo y disfrutar de la meteórica carrera de su nieta, cosechando éxito tras éxito que a sus 21 años puede decir con orgullo que sus primeros trabajos le han procurado 18 discos de platino, 10 de oro y nominada a los “Latin Grammy”. Aitana está a punto de sacar nuevo trabajo y aunque los conciertos no serán tan multitudinarios como los de trabajos anteriores, por las restricciones de público por el COVID tiene asegurado el éxito. Su carrera la lleva con rigor y mano firme su padre. Deshecha millonarias ofertas publicitarias para cuidar una imagen seria e impoluta. Aitana es joven pero demuestra una sorprendente madurez y seguridad.

Miguel Bernardeu, una relación consolidada

La joven catalana vive un momento dulce en lo profesional pero también en lo personal. Miguel Bernardeau, hijos de Ana Duato, es un actor e influencer de éxito. Aitana y Miguel encarnan el amor y el cariño. Unidos sentimentalmente desde hace 3 años y con una relación consolidada y celebrada por sus respectivas familias. Ana Duato, la madre de su novio, aprecia y quiere a la cantante, con muestras públicas de cariño y respeto. Durante el confinamiento, la familia de Ana Duato, pasó el confinamiento en la isla de Ibiza, donde les sorprendió el Estado de Alarma y Aitana viajó para estar con ellos en cuanto las circunstancias se lo permitieron, proyectando una imagen de familia unida y demostrando que los jóvenes tienen muy claro su presente y su futuro juntos.

Tanto es así que Aitana ha adquirido una casa muy cerca de la casa de su novio. La nuera de Ana Duato adquirió el chalet en la privilegiada zona de La Dehesa de la Villa. El inmueble es una edificación antigua, que necesitaba una profunda reforma pero la localización y las dimensiones suponen una acertada adquisición. La cantante ha pagado 750.000€ por la casa y ha pedido una hipoteca por 600.000€. El chalet tiene tres plantas con 270 metros cuadrados construidos, divididos en tres plantas. Además tiene dos amplias terrazas en la tercera planta y un amplio jardín que rodea la casa. La cantante vive en la casa que alquiló a la actriz Blanca Suarez pero quería hacer las obras de reforma con premura para mudarse antes de que acabe el año. Aitana tuvo que desmentir la compra de la casa a Blanca. Con aquella adquisición cerró todas los rumores al respecto y, además, dejaba claro que quiere vivir en la capital de España para seguir consolidando su meteórica carrera. La curiosidad es que la casa está a 50 metros de la vivienda de la familia de su novio. Sin duda es la mejor u mayor prueba de un amor seguro y verdadero. Aitana siembra la semilla de un futuro junto a su novio y cerca de la familia en la que se ha integrado desde el principio.

Tras el tremendo susto, la reforma ha vuelto a acelerar para que la pareja pueda trasladarse durante el verano. El contratiempo pudo ser atajado gracias a unos vecinos a los que la cantante agradecerá que por su rápida intervención, la casa de sus sueños no ardiera y junto al hombre de sus sueños haga realidad ese ansiado deseo de convivir en la vivienda fruto de su denodado esfuerzo.