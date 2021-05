Aitana: “Muchas mujeres tienen miedo en la calle y no deberían tenerlo”

Aitana Ocaña (San Clemente de Llobregat, Barcelona, 1999) asegura que sentía que era su obligación “utilizar el altavoz que la gente me ha dado por un tema que me preocupa”. La cantante acaba de publicar “Ni una más”, un tema que denuncia una situación sigue pasando y es desagradable: muchas mujeres tienen miedo y no deberían tenerlo”. La cantante inicia una gira próximamente que la lleva a Barcelona el 1 de julio, Valencia (día 9), Benicàssim (día 10), Almería (Cabaret Festival, día 16), Marbella (Starlite Festival, día 22), Alicante (La Plaza En Vivo, día 23) y Calviá (Mallorca Live Summer, 29) y finalmente Madrid el 7 de diciembre.

-Ha sentido necesidad de cantar sobre ello.

-Es que me parece una tontería hablar solo de amor y desamor en las canciones y no hacerlo de algo que ocurre diariamente. Todos tenemos espacio y libertad para expresarnos, pero yo, siendo cantante, es ilógico no hablar sobre este tema en una canción y exponerlo.

-¿Qué mensaje quiere hacer llegar?

-En esta sociedad estamos divididos entre los que sienten que les pasa algo que es injusto y los que no se dan cuenta de que sucede. Habrá gente que se vea reflejada en esta situación, porque el videoclip cuenta los sentimientos de una mujer al ir sola por la calle. Habla de la inseguridad. Y en el día a día hay muertes, agresiones machistas y hasta 1.000 denuncias al mes según el Ministerio de Igualdad en España. A las que hay que sumar todas las que no salen. El mensaje es: “no estáis solas y no os calléis”. Hay que exteriorizar esto.

-Usted habrá sentido el miedo del videoclip en su vida real.

-Directamente no salgo sola por la noche por la calle. Es triste pero es así. Siempre me acompaña alguien. Así que es algo que vivo. La semana pasada que fui a cenar con una amiga y pasamos mucho miedo en un parking desierto. Yo como mujer cotidianamente experimento esto, es unánime y se ha normalizado que no podamos ir solas. Mis amigas y yo nos pasamos la ubicación en tiempo real cuando volvemos a casa. Y no entiendo cómo puede ser así.

-¿Ha visto el programa de Rocío Carrasco? ¿Qué le parece?

-La verdad es que sé algo, pero no he podido seguirlo. Si hay un problema y alguien denuncia, yo, como mujer, lo voy a creer. Si ella denuncia, yo claro que la creo.

-Muchas mujeres se han sumado a su videoclip.

-Les mandé yo el mensaje para saber si querían participar y todas respondieron rápidamente para apoyarme. Y estoy agradecida a su sensibilidad. Porque son mujeres de enorme éxito en sus carreras y para mí son un ejemplo

-¿Qué hace falta para que no sean necesarias más canciones como esta en el futuro?

-Hay que luchar diariamente. Hay tantas cosas que mejorar que nunca se puede retroceder. Esto no cambia de un día para otro. Por eso es tan importante visibilizarlo y hablarlo.