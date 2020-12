Aitana Ocaña, positivo en Covid-19

Todos sus fans esperaban ansiosos su actuación el próximo sábado 5 de diciembre en la entrega de los Premios Los40, sin embargo, Aitana Ocaña ha comunicado que ha dado positivo en Covid-19, y aunque se encuentra bien, debe mantenerse aislada.

Aitana vive su mejor momento profesional al liderar la lista de las más escuchadas en Spotify en España.

“Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en COVID. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan superpocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba superilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. La gala es el día 5 y tenéis que verla porque además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!” afirma la artista.