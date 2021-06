Cochazo y trasero Kardashian: Rosalía regresa a España convertida en la nueva Penélope Cruz

El esperado regreso de Rosalía a Cataluña está siendo muy comentado en internet, donde sus seguidores han intentado vaticinar las razones por las que la cantante ha vuelto de Los Ángeles. Desde un merecido descanso hasta la posible grabación de un videoclip para su tercer álbum, los internautas conjeturan acerca del porqué de este regreso. La cantante ya ha despertado la envidia entre sus seguidores al mostrar orgullosa el último plato que ella misma ha cocinado: una deliciosa paella que la cantante Thalía no ha tardado en aplaudir. «Mándame un poquito», le ha pedido. Su visita a Cataluña podría parecer una promoción turística patrocinada destinada a visibilizar su tierra y sus atractivos, pues no solo ha mostrado en Instagram uno de los platos más famosos de la gastronomía española, sino que también ha visitado la Casa Museo de Salvador Dalí, que ha servido de inspiración al vídeo La noche de anoche, que grabó junto a Bad Bunny. Por más que la catalana se empeñe en intentar mostrarse en sus redes con total naturalidad y por mucho que siempre abrace sus raíces, lo cierto es que la Rosalía que se fue no tiene nada que ver con la que ha regresado.

Montada en el dólar

Para comenzar, su situación económica ha dado un giro de 180 grados. Pilar Tobella, su madre, ha fundado Motomami S.L., la sociedad con la que gestiona los ingresos de la estrella, que necesitan de muchos ceros a la derecha para ser contabilizados. Su progenitora dejó su puesto de directora comercial de Suprametal, una empresa familiar centrada en la fabricación de placas de identificación, carátulas y etiquetas de metal, para dedicarse a gestionar las ganancias de su hija, a la que su hermana, Pilar Vila (más conocida como Daikyri) asesora en cuestiones de estilo. La opulencia parece no haberle pillado por sorpresa a Rosalía, que comienza la canción Millonaria diciendo «Yo sé que he nacido para ser millonaria»... Y, sin lugar a dudas, su nueva situación financiera le va como anillo al dedo. No solo es uno de los nombres más aclamados y respetados de la industria musical, sino que también es una de las artistas favoritas de las marcas. Tiene un jugoso contrato con Nike, marca para la que ha diseñado unas deportivas inspiradas en las clásicas alpargatas «made in Spain», y es la niña bonita de algunos de los diseñadores del momento, como Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, y Riccardo Tisci, de Burberry. Incluso Rihanna tiene ya bien presente su número de teléfono en su agenda de contactos, pues Rosalía ha desfilado en el show de ropa interior de la cantante de Barbados junto a otras estrellas de la talla de Demi Moore.

Parece que el lujo silencioso no va con ella, pues conduce un impresionante coche personalizado. Se trata de un Ford Ranger Raptor negro por fuera en el que destaca la tapicería rosada en la que se puede leer «La Rosalía». Se estima que este capricho le puede haber costado unos 65.000 euros, y es posible que su fuente de inspiración haya sido su amiga íntima, Kylie Jenner, que tiene un Rolls-Royce Cullinan con la tapicería en rosa.

Una Kardashian más

Internet estuvo cerca de romperse cuando Kylie Jenner mostró una imagen en la que se tomaba una mimosa junto a Rosalía, con la que mantiene una gran relación tras haber colaborado con su chico en la canción TKN. Hemos visto a la cantante asistir a todo tipo de fiestas familiares (navidades y cumpleaños infantiles incluidos) de las Kardashian, que comparten con orgullo las canciones de la española y con las que guarda un parecido físico cada vez más notable. No es de extrañar: comparte maquillador con Kylie Jenner y como hemos comentado, es una de las celebridades preferidas del director creativo de Balmain, que no dudó en enviar a Kim y a Rosalía el mismo dos piezas de estampado logomanía de la marca. Lo realmente curioso es que las dos posaron con el «outfit» en una postura extremadamente parecida, y si hemos de posicionarnos, tenemos que aclarar que Kim Kardashian publicó la imagen un mes antes que nuestra cantante. También le ha «copiado» a Kylie Jenner el mono viral de la diseñadora Marine Serre y parece que se ha dejado influenciar tanto por ella como por su maquillador a la hora de dar forma a su nueva estética, pues cada vez parece más ser una más del clan.

Las Kardashian y las Jenner tienen diversas mascotas de las que presumen en sus redes, y durante su última visita a España Rosalía nos ha recordado que tiene un pequeño chihuahua al que ha mostrado dentro de su bolso de Loewe, que la marca le acaba de regalar. Sin embargo, para ser una estrella has de contar con algún escándalo en el historial, y Rosalía ya cuenta con rumores y supuestas enemistades. Mucho se especuló acerca de una pelea (¡e incluso de una ruptura sentimental!) con Kylie Jenner, y ahora se afirma que su archienemiga no es otra que Karol G, una cantante cuya estética también es digna de una Kardashian. Karol ha aclarado que aunque no son «las artistas más cercanas», se respetan.