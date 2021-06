Sabemos cómo se encuentra Mila Ximénez tras ser ingresada por un ataque de ansiedad

El pasado jueves salía a la luz la noticia del repentino ingreso de Mila Ximénez en la Clínica de la Luz (Madrid). Un nuevo varapalo que colmó de preocupación a la familia de la tertuliana, ya que en un principio el motivo de su visita a la clínica era el de someterse a unas simples pruebas rutinarias, pero que tras producirse una serie de complicaciones que le impedían regresar a casa, el personal médico encargado de tratarla decidió que lo mejor para ella sería que permaneciera ingresada.

El pasado viernes por la noche el periodista Saúl Ortiz ya contó en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid que la veterana periodista había recibido el alta y que ya se encontraba en casa descansando tras haberse sometido a varias pruebas médicas.

Lo hemos adelantado en @JuntosTM. Después de unos días ingresada, Mila Ximénez ya está en casa. Recuperándose junto a los suyos de este nuevo susto en su lucha contra el cáncer. Vamos, campeona! — Saúl Ortiz (@saulortizs) June 11, 2021

Además, la revista ¡Hola! añade hoy que el motivo que pudo provocar ese inesperado ingreso fue un ataque de ansiedad que la ex de Manolo Santana sufrió mientras se sometía a una de las pruebas, estando todo ello relacionado con la dura enfermedad que padece desde hace un año. El hermano de la protagonista, Manolo Ximénez, aseguraba a La Razón recientemente que “Mila está todo lo bien que puede estar en medio de este proceso”, unas palabras que dejan entrever que, dentro de la situación, la periodista se encuentra estable y recuperándose junto a los suyos.

Mila Ximénez en 'Sálvame Deluxe'

Ya ha pasado más de un año desde que Mila anunciase en ‘Sálvame’ que padecía cáncer de pulmón. Al principio se mostraba animada y dispuesta a luchar contra viento y marea para superar su enfermedad. “Le pregunté a la oncóloga si me iba a morir, y me dijo: ‘De esto no creo’”. La periodista estaba llena de energía y era ella quien animaba a sus compañeros de programa, que no pudieron contener las lágrimas ante semejante noticia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la maldita palabra de 6 letras ha ido haciendo mella en el estado anímico de la colaboradora, hasta el punto de llegar a plantearse el tirar la toalla