Hablamos con el hermano de Mila Ximénez tras su repentino ingreso en el hospital

Ya ha pasado más de un año desde que Mila Ximénez anunciara en ‘Sálvame’ que padecía cáncer de pulmón. Al principio se mostraba animada y dispuesta a luchar contra viento y marea para superar su enfermedad. “Le pregunté a la oncóloga si me iba a morir, y me dijo: ‘De esto no creo’”. La periodista estaba llena de energía y era ella quien animaba a sus compañeros de programa, que no pudieron contener las lágrimas ante semejante noticia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la maldita palabra de 6 letras ha ido haciendo mella en el estado anímico de la colaboradora, hasta el punto de que llegó a plantearse tirar la toalla.

Mila Ximénez se está sometiendo a un tratamiento muy duro cuyos efectos secundarios la dejan completamente agotada. “Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida, esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida. Con más calidad de vida”, sentenció en pleno directo de ‘Sálvame’. Por fortuna, la periodista cuenta con el apoyo de su familia, amigos y demás seres queridos que la ayudaron a levantarse para seguir luchando. Ahora, un nuevo varapalo ha llenado de preocupación a los más allegados de la tertuliana, que ha tenido que ser ingresada una vez más en un hospital madrileño, tal y como ha indicado la revista ¡Hola!

Mila Ximénez con su hermano Manolo. Fotos: Gtres

Por lo visto, la periodista acudió a la clínica a someterse a unas pruebas rutinarias, pero tras producirse una serie de complicaciones que le impedían regresar a casa, el personal médico que la trata ha decidido que lo mejor para ella sería que permaneciera ingresada para poder vigilarla más de cerca.

La Razón ha podido hablar con Manolo Ximénez, hermano de la colaboradora de ‘Sálvame’, que la ha acompañado a lo largo de su enfermedad junto a su otra hermana Encarna y su hija Alba. Tan amable y atento con la prensa como de costumbre, Manolo ha explicado a este medio que “Mila está todo lo bien que puede estar en medio de este proceso”, unas palabras que dan a entender que, dentro de la situación, la periodista se encuentra estable. Su hermano no ha podido entrar en más detalles “porque acaba de llegar la doctora para decirnos qué tal”, arrojando así la posibilidad de que dentro de pocas horas se pueda conocer más información sobre el estado de Mila Ximénez.