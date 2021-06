Ortega Cano, molesto, estalla y cuenta la VERDAD sobre el enfrentamiento de su hermana Conchi con Ana María Aldón

Desde que el pasado viernes Sergi Ferré asegurase que Conchi, la hermana de Ortega Cano, había intentando ponerse en contacto con Ana María Aldón para conocer la última hora sobre el estado de salud del torero, y que esta no le habría respondido las llamadas, el conflicto familiar está servido. Unas acusaciones que la diseñadora ha negado tajantemente en ‘Viva la vida’, donde también ha entrado en cólera con su cuñada. “Yo de ella lo último que sé es que me llamó ‘hija de p...’ cuando yo estaba en ‘Supervivientes’, y cuando volví pues no le di más importancia. A mí Conchi no me ha llamado para nada, ni para felicitarme, ni para preguntarme por mi marido, ni para volver a llamarme ‘hija de p...’”, ha sentenciado Ana María Aldón muy enfadada, al tiempo que añadía: “No entiendo la necesidad de mentir”.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Por su parte, Conchi Ortega Cano también ha querido manifestarse: “Tengo un disgusto grandísimo y estoy con temblores”, confesaba en el programa de Telecinco visiblemente afectada. La hermana del diestro ha confesado que no llamó al teléfono de Ana María sino al de su hermano Ortega Cano: “Mi hermano está muy feliz con ella, pues ya está”, concluyó para quitarle hierro al asunto.

Ortega Cano y su hermana Conchi

Este lunes en ‘Ya es Mediodía’ Ortega Cano ha entrado por teléfono y ha querido dar un paso al frente para aclarar esta polémica familiar que le trae por la calle de la amargura: “Mi hermana llamó a mi mujer y se equivocó de teléfono. Ha sido un mal entendido”, ha deslizado al programa de Telecinco sobre dos de las personas más importantes de su vida. Sobre su estado de salud no ha querido entrar en detalles y se ha mostrado esquivo cuando Miguel Ángel Nicolas le ha preguntado cómo se encontraba. Hay que recordar que hace tan solo unos días le dieron el alta tras una delicada intervención.