PILLADOS: Supervivientes saca el lado más desconocido de dos concursantes detrás de cámaras

Faltan apenas tres semanas para que toda España conozca al ganador de ‘Supervivientes 2021′. Son seis los concursantes que habitan en Playa Cochinos (Alejandro Albalá, Tom Brusse, Gianmarco Onestini, Olga Moreno, Lara Sajén y Melyssa Pinto) y dos los que permanecen en Playa Destierro (Omar Sánchez y Lola Mencía). El hambre y las extremas condiciones en las que viven día a día hacen mella en su estado de ánimo, y es por eso que muchos tienen ya puesto el objetivo en la gran final.

Lara Sajén y Alejandro Albalá han sido pillados mientras mantenían una conversación en la que no tenían conocimiento de estar siendo grabados por las cámaras del programa. En ella, la bailarina le confiesa al ex de Isa Pantoja que “quiere cargarse a Tom” ya que le considera uno de los concursantes más fuertes y queridos por el público: “”Lo ideal sería cepillármelo. Me encantaría quedarme con Tom los últimos y cargármelo... Ojalá se vaya”, comenzó diciendo, a lo que Alejandro responde: “Me dijo Olga que siguiese el rollo a Tom en todo. Él y Gianmarco me dijeron que estaban convencidos de que se iban a salvar porque tenían mucha gente fuera que les apoyaba pero yo les dije que siempre que habías estado nominada te habías salvado”. Para que los deseos de ambos se hagan realidad debería salvarse primero este miércoles durante el veredicto que Jorge Javier Vázquez les dará en la gala.

Lara Sajén, Alejandro Albalá y Tom Brusse en un montaje de Telecinco

Parece que todos muestran una imagen delante y otra muy diferente cuando las cámaras no les graban -o eso es lo que ellos piensan-. Se confirma de esta forma lo que varios concursantes han asegurado en más de una ocasión: “La mayoría piensa más en los 200.000 que en las amistades y la convivencia”. El objetivo está más claro que nunca: usar las estrategias que sean necesarias para alzarse con el premio final.