Olga Moreno, por fin llegó tu momento: ‘Rosita’, eres la luz que ella tanto necesitaba

Después de más de dos meses y medio de concurso, Olga Moreno ha obtenido este miércoles la mejor de sus recompensas, y no es el premio de 200.000 euros. La visita de su hermana pequeña, Rosa Moreno, tal y como avanzó en exclusiva ‘La Razón’ la pasada semana, ha marcado un antes y después en la recta final de su concurso. No se ha llevado la polémica a Honduras, ni tampoco la mochila de piedras con la que carga toda la familia Flores-Moreno desde hace más de tres meses. ‘Rosita’, como la llaman sus seres queridos, contó hace unos días a este periódico que su única intención era la de transmitirle buenas energías, paz y amor. Rosa es así, una mujer pacífica que odia los conflictos y cuyo único objetivo es el de aportar y nunca restar.

Objetivo conseguido, al menos por el momento. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y el momento de su reencuentro habló por sí solo. Olga tiró de la cuerda en uno de los juegos, y al final de la misma se encontraba una puerta que escondía a una persona detrás. La mujer de Antonio David Flores jamás imaginó que esa persona fuese su querida hermana. Ambas, incrédulas ante la situación, se fundieron en un abrazo de casi un minuto de duración. Sin mediar palabra. ¿La cara de Olga? Un poema. ¿Su felicidad? Indiscutible. “No me lo podría llegar a esperar... estoy en shock porque para mí es que no hay mejor persona que pudiese venir que mi hermana”, deslizó la superviviente. Rosa Moreno, primeriza en los mundos televisivos pero no en aventuras de este calibre, se pronunció públicamente sobre el concurso de su hermana: “Sabíamos que era fuerte pero a estas alturas ya ha superado todas las expectativas. Tiene una fuerza mental increíble y un aguante impresionante”.

Olga Moreno y su hermana Rosa Moreno en 'Supervivientes'

Por su parte, y como no podía ser de otra manera, Rocío Flores también quiso opinar desde España sobre este esperado -y nunca mejor dicho- reencuentro, afirmando que “está muy orgullosa de que Rosa haya dado ese paso porque Olga lo necesitaba”. Y sí, lo necesitaba para coger las fuerzas necesarias -más aun- para llegar hasta la final, después de haberse proclamado líder en cuatro ocasiones y finalista de las pruebas en otras tantas. No hay juego que se le resista y no hay hambre ni ausencias durante estos tres meses que le hagan perder su objetivo: demostrar lo mejor de ella hasta el último momento. Sin rendirse.