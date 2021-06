Antonio David rompe su silencio en LA RAZÓN tras meses de ausencia: “No me puedo permitir el lujo de caer por mi familia”

Antonio David Flores lleva más de tres meses alejado del foco mediático. Desde que diese comienzo la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el ex guardia civil se refugia de la tormenta en su domicilio malagueño y son contadas las ocasiones en las que se ha manifestado públicamente. Un silencio mediático que mucho tiene que ver con el proceso judicial en el que sus abogados están inmersos.

Desde que este miércoles reapareciese públicamente para darle el último adiós a su amiga Mila, muchos han sido los comentarios y las críticas vertidas sobre el que fuese colaborador de Sálvame. De forma altruista y totalmente desinteresada, La Razón habla en exclusiva con Antonio David sobre Mila Ximénez, sobre su situación actual y también sobre Olga Moreno. Sus confesiones y sus palabras más desgarradoras, a continuación.

¿Cómo te encuentras?

Te puedes imaginar... pero no me puedo permitir el lujo de caer por mi familia.

¿Qué ha supuesto para ti la pérdida de Mila?

Una gran tristeza. Se ha ido mi gran amiga, mi gran consejera y apoyo, y una persona generosa de con un gran corazón. Una mujer irremplazable.

Antonio David y Mila Ximénez durante su paso por 'GH VIP 6'

- ¿Tuviste dudas en algún momento sobre si asistir o no al tanatorio?

Ni la más mínima.

- ¿Tienes ganas de que vuelva Olga? ¿Cómo la estás viendo?

La echamos de menos pero es mejor para ella que siga allí.

Olga Moreno y Antonio David Flores en 2019

- ¿Qué resumen harías de este año?

Está siendo uno de los más duros de mi vida por el daño que se le ha hecho a mi familia.

¿Te has sentido solo? Así lo han asegurado en varios programas

Siempre me he sentido muy arropado Por todos los que me quieren

- ¿Algún agradecimiento tras todos estos meses?

Cada día a todos los que me han apoyado y me han dado su cariño.