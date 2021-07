Sabemos cuánto DINERO tiene Carmen Borrego en su cuenta corriente

Tras más de un año alejada de ‘Sálvame’, Carmen Borrego regresó al plató que la catapultó a la fama en la noche del pasado 2 de julio, en calidad de invitada de ‘Viernes Deluxe’. “¿Te habrán pagando bien, no? Porque esto no sale gratis...”, comenzó bromeando Jorge Javier Vázquez. Lo cierto es que la colaboradora nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de airear su delicada situación económica, y reconoce con gusto que concede entrevistas a diferentes medios de comunicación solo porque necesita el dinero que recibe a cambio. De momento, no ha trascendido cuánto le pagaron las altas esferas de La fábrica de la tele por su intervención en el programa que, según ella, tanto le ha hecho sufrir; pero lo que sí se ha dado a conocer es la cantidad de efectivo con la que cuenta en el banco.

Carmen Borrego no ha tenido reparos a la hora de reconocer que, desde que dejó ‘Sálvame’, se ha visto obligada a rebajar su nivel de vida porque ya no cuenta con los ingresos de antaño. Ahora tan solo colabora una vez a la semana en ‘Viva la vida’, que le reporta el dinero justo para poder “vivir al día”, tal y como ella misma ha explicado en ‘Viernes Deluxe’. De hecho, después de tantísimos años de trabajo en televisión, entrevistas exclusivas en las revistas y algunos contratos publicitarios, la hija pequeña de María Teresa Campos ni siquiera llega a las cuatro cifras en su cuenta corriente. “Tengo menos de 10.000 euros en el banco”, ha revelado la tertuliana.

Carmen Borrego en 'Viernes Deluxe'

De hecho, Carmen Borrego sigue viviendo de alquiler y no se plantea, de momento, adquirir una propiedad. Eso sí, la colaboradora dejó claro en todo momento que sus ingresos son más que suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia: “Tengo para vivir, para comer, para pagar mi casa”. Aunque su situación económica podría mejorar mucho si aceptase volver a trabajar en ‘Sálvame’, tal y como le han ofrecido en varias ocasiones, a la tía de Alejandra Rubio ni siquiera se le pasa la idea por la cabeza: “No estoy preparada para regresar”.

La tertuliana no lo pasó nada bien durante su época en ‘Sálvame’, y las críticas que recibía de forma constante hicieron mella en su salud mental. De hecho, necesitó acudir a un especialista para empezar un tratamiento que todavía hoy mantiene. “Uno se queda sin autoestima. He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo”, reveló Carmen Borrego, aunque puntualizó que ya se encuentra mucho mejor: “Ya no me siento una mierda”.

Los frentes abiertos de Carmen Borrego

Aunque la colaboradora de ‘Viva la vida’ llegó a ‘Viernes Deluxe’ con una actitud conciliadora, no pudo evitar protagonizar dos enfrentamientos con las personas que más ‘caña’ le han dado en los últimos meses: María Patiño y Alonso Caparrós. La primera llegó a tacharla de “pobre miserable” en su programa, ‘Socialité', unas palabras de las que parecía no estar muy orgullosa ante la presencia de Carmen Borrego: “Cuando me veo ahí, no me gusto. Es verdad que pasa el tiempo y te veo aquí y como no tengo un sentimiento negativo hacia a ti no sé qué decirte”. La periodista se sintió “desarmada” con los argumentos de la invitada, que no dudó en afearle los insultos que en su día le dirigió: “Si esa es tu máxima, siempre me vas a ganar. Como eres más personaje que colaboradora es más fácil que en esa batalla yo pierda”.

Más encendida fue su discusión con Alonso Caparrós, que la acusó hace tiempo de no haberse portado del todo bien con él cuando era su jefa. Carmen Borrego no tardó en desmentir al colaborador en ‘Viernes Deluxe’, empezando por negar que algún día estuviera por encima de él en el trabajo: “Yo nunca he sido tu jefa”. El tertuliano no se tomó nada bien que le dejara por mentiroso: “Como has dicho antes, el problema que vosotras tenéis es que no veis las cosas. Yo he criticado a Terelu y a Carmen, eso es cierto, pero jamás me he inventado nada”.

Carmen Borrego y Alonso Caparrós en 'Viernes Deluxe'

El enfrentamiento fue subiendo de tono y el que fuera presentador de ‘Furor’ llegó a tachar a su rival de “sinvergüenza”, un término que despertó la furia de la hija de María Teresa Campos: “A mí no me insultes. Yo a ti te respeto y no voy a seguir el tema contigo porque nunca he dicho nada de ti”. Ninguno fue capaz de llegar a un punto de entendimiento con el otro, y de momento no parece que pueda haber lugar a una reconciliación.