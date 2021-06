Bigote Arrocet despierta a Carmen Borrego, la ‘loba’ de las Campos

Que Gabriela Arrocet la haya calificado de “parásito” ha despertado el lobo que lleva dentro a Carmen Borrego. La hija pequeña de María Teresa Campos no se corta lo más mínimo y arremete contra la chilena sin miramientos. La ningunea totalmente y recuerda que la ignoraron por completo en aquel viaje a Santiago de Chile para rodar un episodio del reallity familiar sobre las Campos.

Aquí hay dos versiones distintas, porque las dos partes se adjudican el “desprecio” hacia la otra. Que Gabriela no siente el menor aprecio hacia Terelu y Carmen no es un misterio, como tampoco lo es el desprecio de las hijas de María Teresa Campos hacia Gabriela.

Carmen Borrego en el plató de Viva la vida

Y la Borrego, de ovejita no tiene nada, es más loba de lo que aparenta, y no se arredra ante nada. De carácter fuerte y escaso aguante, es mala enemiga en cuestiones de enfrentamientos. Dicen que su mala leche es evidente y que no es, exactamente, experta en conseguir amigos. Todo lo contrario.

Sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’ la califican de mujer fría y un tanto áspera, que se enfada con facilidad y le cuesta aceptar las críticas. En el programa, no cabe la menor duda, dejó escasas amistades.