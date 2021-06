“Carmen Borrego y Terelu Campos son como larvas”: la hija de Bigote Arrocet vuelve a la carga

Ya ha pasado más de un año y medio desde que María Teresa Campos anunciara su ruptura con Bigote Arrocet a través de un comunicado que su propia hija mayor leyó en ‘Viva la vida’, pero el cómico chileno parece tan presente como antes en la vida de esta mediática saga familiar. Su nombre siempre acaba apareciendo en las entrevistas de la matriarca, Carmen Borrego o Terelu Campos, y lo cierto es que no suele salir bien parado. Harta de esta situación, la hija del actor dio la cara para defenderle y se mostró de lo más dura con toda la familia, especialmente con la veterana periodista.

“No voy a permitir que Teresa diga nada malo de mi papá. Tuvieron una historia de amor, yo vi a mi padre feliz con ella, pero eso acabó. Señora cierre el capítulo de su vida con mi padre y déjele tranquilo, mi padre se merece ser feliz. Da la impresión que sigue enamorada de mi padre”, sentenció Gabriela Arrocet en una conversación con la revista Semana. Sus palabras no sentaron nada bien a Terelu Campos, que no tardó en responder con una contraofensiva a través del programa donde colabora de forma habitual, ‘Viva la vida’: “Le ha faltado el respeto a mi madre. Te recuerdo que te cagaste de miedo cuando íbamos a conocernos en Chile”.

Gabriela Arrocet en 'Sálvame'

Igual de tajante estuvo Carmen Borrego, que acusó a Gabriela de vivir a costa de su padre y de tener “una relación comercial” con él. Unas duras declaraciones que la hija de Bigote Arrocet no ha pasado por alto: “Están todo el rato en el cobijo de su madre. Son como dos larvas intentando coger lo que sea”, ha sentenciado durante su última intervención en ‘Sálvame’.

Además, Gabriela Arroet no ha tenido reparos a la hora de comparar a Carmen Borrego y Terelu Campos con María Teresa Campos, y tiene muy claro qué les diría si las tuviera delante: “Les diría que no tienen un parecido a su madre, no le llegan ni al talón a su madre. El tipo, la forma de hablar de María Teresa, no tienen la elegancia de su madre, no la heredaron. Ellas están utilizando a su madre para estar en la tele y ganar dinero”. Con todo esto sobre la mesa, queda claro que esta especie de guerra entre ‘hijas de’ sigue abierta y más viva que nunca. ¿Habrá respuesta este fin de semana en ‘Viva la vida’?