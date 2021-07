Antonio David sí estaba AUTORIZADO a ir al tanatorio de Mila Ximénez

Ya ha pasado más de una semana desde que Mila Ximénez perdiera la vida a consecuencia del cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando cerca de un año, y el mundo de la crónica social sigue conmocionado ante la pérdida de uno de los rostros televisivos más respetados y conocidos. De hecho, el tanatorio madrileño de la M30 se convirtió el pasado miércoles 23 de junio en un punto de encuentro de rostros populares que quisieron acercarse a dar un último adiós a la colaboradora de ‘Sálvame’. María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera o Diego Matamoros fueron solo algunos de los muchos famosos que quisieron acercarse hasta el velatorio para despedirse para siempre de la periodista sevillana y mostrar sus condolencias a la familia.

Una de las visitas que más polémica suscitó fue la de Antonio David Flores. El que fuera guardia civil se ha mantenido alejado de la opinión pública desde el estreno de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y su reaparición mediática en el último adiós a Mila Ximénez estuvo rodeada de muchísima expectación. A su entrada y salida del tanatorio, el malagueño fue aplaudido y abucheado a partes iguales por las masas que se agolpaban a las puertas del recinto, formando un alboroto completamente innecesario en tan doloroso escenario.

Algunos colaboradores y periodistas reprocharon a Antonio David Flores que no hubiera pedido “un poco de respeto” ante el escándalo que formaron sus seguidores, e incluso cuestionaron su presencia en el velatorio de su amiga Mila Ximénez, con quien entabló un vínculo muy estrecho en ‘Gran Hermano VIP 7′. De hecho, varias voces apuntaban también a que, en los últimos meses, la relación entre el ex guardia civil y la tertuliana se había enfriado a consecuencia de todo lo que Rocío Carrasco narró en la serie documental y que no dejaba muy bien parado al padre de sus hijos.

Antonio David Flores en el tanatorio de la M30 para despedir a Mila Ximénez

Este medio ha podido confirmar que los familiares de Mila Ximénez tenían en el tanatorio una lista de la colaboradora con los nombres de todos aquellos que esperaba en su último adiós. Cuando alguien llegaba al velatorio, se consultaba si podía entrar para despedirse de ella, y Antonio David Flores era uno de los autorizados por los seres queridos de la tertuliana. Además, La Razón también ha constatado que Terelu Campos no se tomó del todo bien la presencia del malagueño, y que salió “algo molesta” de la sala cuando este apareció.

Se disipan así todas las habladurías e insinuaciones que cuestionan la presencia de Antonio David Flores en el tanatorio, argumentando un supuesto distanciamiento entre él y Mila Ximénez. Atendiendo a esta información, tanto la tertuliana como su familia esperaban de buena gana su llegada al velatorio para despedirse por última vez de la que, por mucho que pese a ciertas personas, fue su gran amiga.