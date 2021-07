Hablamos con Rocío Flores: “No estoy grabando ningún documental con nadie”

Rocío Flores está cansada. Cansada de que todo se cuestione y se malinterprete. Y cansada de tener que dar explicaciones cada vez que su madre la vuelve a poner en el punto de mira.

Hace tan solo unas horas, algunos medios de comunicación han hecho pública una noticia en la que se afirma que Telecinco ya se encuentra grabando el documental de Rocío Flores junto a la protagonista y que se emitirá este mismo otoño, coincidiendo con la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. ‘La Razón’ ha hablado con Rocío Flores y la joven ha querido aprovechar para desmentir esta noticia: “Yo no he firmado nada con nadie ni estoy grabando nada con nadie. Se me han ofrecido varias cosas pero no he firmado nada. Yo voy a trabajar y con la misma me vuelvo a mi casa”, asegura la protagonista.

Rocío Flores en una imagen reciente

Los abogados de la familia se encuentran trabajando en todos los asuntos legales, y es por eso, entre otras muchas cosas, que la joven Rocío ni debe ni considera el momento para enfrentarse públicamente a un pasado que tanto le duele. Es por eso que ella vale más por lo que calla que por lo que cuenta, y su coraza tan solo es una protección necesaria para no revivir viejas heridas. Para ella es cuestión de salud mental, ya que carga a sus espaldas tres meses de dolor, sufrimiento y un linchamiento añadido que nunca hubiera querido vivir.

Entre sus intenciones está la de seguir trabajando como colaboradora, continuar con su actividad en redes sociales y disfrutar de su familia todo lo que esta complicada situación le permita. Es por eso que todo lo demás, por el momento, le sobra. No se descartan opciones a medio plazo, pero por el momento Rocío Flores cierra la puerta a este documental.