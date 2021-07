“Esto no es un juego”: Rocío Flores, destrozada, zanja toda polémica relacionada con Rocío Carrasco

El fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ ha acarreado graves consecuencias emocionales para Rocío Flores. La joven se ha visto de nuevo expuesta por las palabras que su madre ha pronunciado sobre lo sucedido aquel famoso mes de julio de 2012.

La hija de Antonio David ha estado esta mañana en ‘El Programa del Verano’ y de forma tajante ha querido cerrar filas tras la incorporación de Carrasco a Sálvame. “Yo ya no voy a volver a pasar por esto”, ha empezado viendo visiblemente afectada: “Estoy cansada de este tema y bastante mal lo estoy pasando. No me quiero ver en la tesitura de que cada vez que salgan declaraciones tenga que hacer algún tipo de comentario”, ha añadido.

Rocío Flores en 'El Programa del Verano'

Flores, intentando proteger en todo momento su salud mental, ha aclarado que no quiere más conflictos públicos, ha asegurado que lo está pasando muy mal con todo esto y es por eso que prefiere no entrar en debates: “Siempre he respetado lo que ha dicho cada persona y que cada uno haga con su vida lo que quiera. Por favor, pido ahora que al menos se me respete en esta decisión que estoy tomando. He pensado siempre en todo el mundo y ahora me quiero centrar en mi paz mental”, ha deslizado a los presentes en plató.

Rocío Flores ha sido clara sobre el encuentro con su madre: ha sido clara: "No se va a producir" #PdV8J https://t.co/yiUwb97VvY — El programa del verano (@elprogramadear) July 8, 2021

La joven ha afirmado que el esperado reencuentro con Rocío Carrasco no va a producirse, pero no por la razón de la que muchos hablan: “No es porque yo haya pedido no coincidir con ella ni en esta productora ni en la otra ni en la cadena. No se va a producir porque no va a ser así. Os entiendo a vosotros y os respeto, pero esto no es un juego para mí. Estas cosas me duelen y creo que ya llevo bastante y ya he llevado como para otra vez volver a lo mismo”, ha concluido en ‘El programa del Verano’.