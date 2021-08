“Eres un reventado”: Gianmarco saca a la luz su verdadera cara en Telecinco

Egos TV

Han pasado casi dos semanas desde que ‘Supervivientes 2021′ llegase a su fin. Una realidad que no todos asumen de la misma manera. La victoria de Olga Moreno no sentó bien a todos sus compañeros, sobre todo a Gianmarco Onestini, quien a día de hoy no ha logrado asimilar con normalidad su segundo puesto en la final, hasta el punto de haber denunciado públicamente el problema que existió con la sobrecarga de las líneas telefónicas en la última votación.

El italiano -y no ganador- ha sido uno de los invitados de ‘Sálvame’ al grito de “reventado”. Así han cebado su presencia este lunes por la tarde desde el propio programa, donde piensan que Gianmarco no lleva nada bien el hecho de no haber ganado, cosa que él desmiente por completo, asegurando que “le fastidió el tema de los votos pero que ahora mira hacia delante sin importarle ya eso”. El protagonista se ha vuelto a reiterar a la hora de afirmar que “no quiere tener nada que ver con Olga y tampoco con Antonio David”, y menos aún después de que después de la final coincidiesen en el hotel y los Flores-Moreno no giraron ni la cabeza al verle.

Pero no es la primera vez que el italiano cuenta esto públicamente. El pasado viernes se sentaba en el plató del ‘Deluxe’ con la intención de plantarle cara a la mujer del ex colaborador de Telecinco. Onestini comenzó haciendo una valoración de sus cuatro meses junto a Olga Moreno, asegurando que “es una persona muy estratega y todo lo hace por interés”. Además, el experto en realities sorprendió a los espectadores con la siguiente afirmación: “Olga se ha pasado todo el concurso robando, robaba todo lo que podía y ganaba las pruebas haciendo trampas. Me acuerdo que cuando iba a buscar las recompensas llegaban los pinchitos mordidos”.

El nombre de Antonio David también ha tenido cabida en el testimonio del italiano. El ex colaborador y Gianmarco fueron grandes amigos tras coincidir hace dos años en ‘Gran Hermano Vip 6′. Cuando ambos salieron fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, una grabación de una conversación privada entre el italiano y su ex, Adara Molinero, fue el detonante de un conflicto mediático que duró semanas. “Antonio David y Olga son iguales. Hablan contigo para que no les nomines y luego te traicionan. En su momento Antonio David me dijo que lo importante era estar en televisión, se hablase bien o se hablase mal”.