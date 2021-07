Gianmarco traiciona a Olga Moreno y destapa la última estrategia de Antonio David

Egos TV

La final de ‘Supervivientes 2021′ sigue generando polémica. La victoria de Olga Moreno no ha sentado ni mucho menos bien a todos sus compañeros. Gianmarco Onestini, segundo finalista de la edición, se vio inmerso en una intensa batalla de votos en la que la mujer de Antonio David Flores salió vencedora con el 61,17% de los votos frente a. 38,83% del italiano. Una realidad que tanto el propio Gianmarco como su hermano Luca acabaron ‘denunciando’ públicamente. Según ellos, miles de votos no pudieron enviarse y daba ‘error’, pero lo que no han contado es que a los seguidores de Olga Moreno les pasaba exactamente lo mismo.

Olga Moreno y Gianmarco Onestini en la final de 'Supervivientes 2021'

Este viernes, Gianmarco se ha sentado en el plató del ‘Deluxe’ con la intención de desenmascarar a la que fue su gran amiga, al menos durante la primera parte del concurso. Onestini ha comenzado haciendo una valoración de sus cuatro meses junto a Olga, y ha asegurado que “es una persona muy estratega y todo lo hace por interés”. Respecto a su día a día en Honduras, el ya experto en realities ha sorprendido con la siguiente afirmación: “Olga se ha pasado todo el concurso robando, robaba todo lo que podía y ganaba las pruebas haciendo trampas. Me acuerdo que cuando iba a buscar las recompensas llegaban los pinchitos mordidos”. Además, afirma que todo lo que ha hecho en estos meses ha sido con el objetivo de ganar ‘Supervivientes’.

Gianmarco se ha sentado este viernes en el plató del 'Deluxe'

Uno de los momentos más esperados por la audiencia, ha sido cuando se ha pronunciado el nombre de Antonio David. Cabe destacar que el ex colaborador y el italiano fueron grandes amigos cuando ambos coincidieron hace dos años en ‘Gran Hermano Vip 6′. Cuando ambos salieron fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, una grabación de una conversación privada entre el italiano y su ex, Adara Molinero, fue el detonante de un conflicto mediático que duró semanas. “Antonio David y Olga son iguales. Hablan contigo para que no les nomines y luego te traicionan. En su momento Antonio David me dijo que lo importante era estar en televisión, se hablase bien o se hablase mal”. Gianmarco ha querido concluir este tema afirmando que Olga le contó a él en Honduras que su marido le dijo que se acercase a él, y así fue.

¿Qué pensará la que fue su gran amiga de todo lo que está contando el italiano? ¿Le responderá públicamente? Habrá que esperar para saberlo.