La sorprendente reacción de Bertín Osborne a la entrevista de Fabiola Martínez

Fabiola Martínez se sentó este viernes en el plató de ‘Viernes Deluxe’ para hablar sobre su ‘reciente’ separación de Bertín Osborne tras más de dos décadas de vida en común. Una entrevista en donde la venezolana aprovechó para sincerarse y contar todos los detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta importante decisión en su vida, la cual afecta también a sus dos hijos en común, Carlos y Kike.

Fabiola Martínez desvela los verdaderos motivos de su separación

Fabiola Martínez en 'Viernes Deluxe'

Durante las dos horas en las que la empresaria estuvo presente en Telecinco, las preguntas de los colaboradores se centraron en si había habido o no terceras personas en el matrimonio y si esa había sido, o no, una de las razones de la separación. Fabiola mostró un gran respeto por el padre de sus hijos y en ningún momento sobrepasó los límites a la hora de hablar sobre él. Eso sí, fue sincera como la que más.

Por su parte, Bertín Osborne, quien nunca ha sido muy expresivo a la hora de hablar sobre su vida personal, ha ‘intervenido’ en directo en la entrevista de Fabiola a través de la periodista Lydia Lozano: “Se quedó muerto”, aseguró la tertuliana refiriéndose al momento en el que el presentador se enteró de que su todavía mujer concedería esta entrevista. Esta reacción fue confirmada por la propia entrevistada, quien confesó que el padre de sus dos hijos le mandó un mensaje de lo más atrevido al enterarse de esta noticia: “¡Qué huevos!”.

Bertín Osborne durante la rueda de prensa de Repara tu Deuda en la que han hablado de la firma de un acuerdo para promocionar la Ley de Segunda Oportunidad, en Barcelona (España), a 09 de septiembre de 2020. BERTÍN OSBORNE;REPARA TU DEUDA;LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Europa Press Reportajes 09/09/2020

“Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”. Con estas palabras el presentador anunciaba públicamente su separación el pasado mes de enero. Una separación aparentemente amistosa en la que Bertín Osborne podría haber sido el gran perjudicado, ya que recientemente afirmó que “se siente solo y le da mucha tristeza no tener una familia a su lado”.