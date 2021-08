Boris Becker arropa el debut artístico de su hijo Noah junto a dos de las mujeres de su vida

Famosos

Familiar

No hay como tener un apellido famoso para abrirse hueco en el mundo del arte, convertirse en artista principal, inaugurar toda una galería en pleno centro de Palma y acaparar la atención de decenas de medios y casi un centenar de amigos e invitados. Lo logró la pasada noche del viernes Noah Gabriel Becker, uno de los hijos mayores del tenista alemán Boris Becker. La presentación de su obra, bajo el título de Pros & Cons of Being a Spoiled Brat reunió en la galería Gerhardt Braun a prácticamente toda la familia Becker, incluyendo algunas de las mujeres más importantes en la vida del que ha sido la mejor raqueta que ha tenido Alemania.

Boris Becker y su ex mujer, Bárbara Feltus

Años después de su última visita a la isla, de la que era visitante asiduo, Boris Becker regresó. El motivo era ese, arropar al hijo que tuvo con la diseñadora Barbara Feltus, que también estuvo presente en la cita. Y, aunque fue imposible hacer posar a padre e hijo frente a una de las obras expuestas, la convocatoria de medios fue tan concurrida que podría calificarse de éxito. Arisco y esquivo con los fotógrafos, al ex tenista alemán sí se le vio algo menos tenso en compañía de quien es su actual pareja, Lilian de Carvalho Monteiro, y con la que se le ve de manera asidua en Ibiza disfrutando de las vacaciones. Sorprendió a los presentes la buena relación que mantiene Lilian con Barbara, con quien conversó durante buena parte de la velada.

El idilio, como decíamos, que mantenía Becker con Mallorca se rompió hace años a raíz de un problema inmobiliario. Hasta entonces, se le podía encontrar habitualmente en los clubs de golf de la isla. En 1997, el tenista adquiría la propiedad de Son Coll, valorada en medio millón de euros, pero una denuncia le obligó a parar la reforma y demoler los edficios ilegalmente construidos. Después de esos problemas, Becker intentó vender la casa pero no encontró comprador así que, en 2006, tal y como recuerda la prensa local, la inauguró para subir el precio de venta -unos 15 millones de euros-. Después de paralizar varias veces las subastas de ejecución hipotecaria debido a las deudas que arrastraba, finalmente, en 2019, un acreedor adquirió la vivienda que había sido, además, ocupada por el hippie alemán Bauchi. Desde entonces, Boris Becker no había vuelto.

Noah y Lilly Becker con su padre, Boris Becker

Así que la fotografía familiar el viernes, aunque fuera a trocitos, reunió a Boris con Barbara y Lilian, y a los hermanos Noah y Elias. Este último se animó a contestar a los medios con un “me siento muy orgulloso de mi hermano”. Hay que recordar que tanto Noah como Elias no han seguido los pasos de su padre y mientras que Noah se ha decantado por el arte y el diseño -Lenny Kravitz está entre sus clientes-, Elias ha probado suerte como modelo y ha desfilado para Dolce & Gabanna. Aunque su gran pasión es el cine.

Además de estos dos varones, fruto de su matrimonio con Barbara, Boris es padre de otros dos niños: Amadeus, nacido de su unión con la ex modelo holandesa Lilit Kerssenberg, y Anna Ermakova, nacida de un encuentro fugaz con la modelo rusa Angela Ermakova en un cuarto del restaurante Nobu en Londres. Ninguno estuvo en la exposición.

LA TÍA DÍSCOLA DE RAFA NADAL, ENTRE LOS INVITADOS

Aunque la mayoría de los invitados eran de habla germana, entre los vips de la noche también estuvieron Fiona Ferrer o María Barceló, la tía “díscola” de Rafa Nadal. “Yo digo que soy diferente. Me gusta el arte, la moda y no veo porqué no puedo tener mi personalidad y hablar de lo que quiera”, contó a ‘La Razón’. Eso sí, cuando se le pregunta por su sobrino, tiene claro “que hay líneas rojas que no voy a atravesar”. Así que si, a la pregunta de si espera con impaciencia el anuncio de un embarazo, Barceló solo respondió: “Claro que Rafa y Mery serán papás, pero aún son jóvenes y tienen tiempo por delante”. Y no quiso decir nada más.