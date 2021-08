Las 5 playas donde este verano te puedes encontrar un famoso seguro

Gente

Vacaciones

Con septiembre a la vuelta de la esquina, el verano está a punto de llegar a su fin y la rutina empieza a asomar su fea cara, pero todavía queda la segunda quincena de agosto por delante para pasar unos días de descanso en algún destino paradisíaco. Son muchos los lugares idóneos para disfrutar de las últimas jornadas del estío, y si alguien todavía está dudando, es posible que pueda ayudarle a la hora de tomar una decisión conocer cuáles son las cinco playas favoritas de los famosos, donde es muy probable que puedas encontrarte con alguno de ellos.

Ibiza

La isla pitiusa no podía faltar en este listado. Durante años, se ha posicionado como el destino favorito de los famosos nacionales e internacionales, que no pueden resistirse a sus aguas cristalinas y arenas blancas, zonas de fiesta y lugares exclusivos. Cualquier playa de Ibiza puede ser el punto de encuentro con alguna celebridad, y no es extraño ir paseando por sus calles y toparse con Rafa Nadal, Blanca Suárez o Pepe Reina, muy habituales, entre otros muchos rostros conocidos, en este paraíso balear.

Rafa Nadal y Mery Perelló disfrutan de una jornada de alta mar

Formentera

La vecina de Ibiza también se ha convertido en uno de los destinos más comunes entre los famosos para pasar unos días de vacaciones. Formentera, que cuenta con menos lugares de ocio nocturno, se ha convertido en el lugar favorito de las celebrities que buscan unos días de descanso en los que la tranquilidad prime a la fiesta. De hecho, es habitual ver a muchos de ellos surcando las también cristalinas aguas de la isla en sus yates de lujo, como Jesús Vázquez, Ana Duato o la modelo internacional Kate Moss.

Kate Moss en Formentera

Marbella

Este rincón de la provincia de Málaga se ha consagrado como el lugar favorito de las estrellas más selectas para pasar sus días de verano. El lujo se ha convertido en el principal reclamo que Marbella ofrece a sus turistas, un lujo que ya ha encandilado a importantes personalidades como George Clooney, Lady Gaga o José María Aznar. Incluso miembros de la aristocracia, como Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Eugenia Martínez de Irujo o la baronesa Thyssen no han podido resistirse a los encantos de esta ciudad.

Victoria Federica en el Starlite de Marbella

Almería

Las playas de esta provincia andaluza también se han convertido en los últimos años en el punto de encuentro de muchos famosos, atraídos por la belleza de sus paisajes naturales. Las playas de Cabo de Gata no tienen nada que envidiar a otras paradisíacas, y la tranquilidad que ofrecen algunos pequeños pueblos almerienses es un reclamo al que no han podido resistirse celebrities como Iker Casillas o Sara Carbonero.

Sara Carbonero en Almería.

Cádiz

Esta ciudad entre dos aguas, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, también se ha posicionado como uno de los lugares que más famosos recibe en los meses de vacaciones. Cádiz ofrece un tipo de turismo mucho más tranquilo, familiar y desenfadado, además de ser una de las mejores zonas de la península para practicar surf. Paz Padilla, Lola Flores, Hugo Silva o Dani Martín son algunas de las celebrities que no faltan a su cita anual en esta provincia andaluza.