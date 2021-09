Exclusiva | Lydia Lozano habla claro sobre su polémico vídeo viral en ‘La Palma’: “Este chico ha sido un provocador”

Famosos

Nunca una cobertura de un hecho generó tanta polémica. O al menos no es lo habitual. La periodista Lydia Lozano viajó este miércoles hasta ‘La Palma’ con el objetivo de cubrir para el programa ‘Sálvame’ la última hora de la evolución del volcán de Cumbre Vieja.

Visiblemente emocionada por ser testigo directo de cómo está afectando la erupción a los habitantes de su tierra natal, la colaboradora se ha convertido en la protagonista del día a raíz de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. En él, un voluntario que ayuda a los barrios que se han visto afectados por las consecuencias del volcán, graba a Lydia mientras le reprocha que en el programa “ella pide encontrar a personas que lo estén pasando muy mal por haberlo perdido todo para sacarlos en directo en el programa Sálvame”, tachándola a ella y al formato de Telecinco de amarillista: “Esta señora, que al parecer es de Sálvame, quiere aprovecharse de lo mal que lo están pasando”, afirma este chico visiblemente indignado.

Lydia Lozano, grabada y pillada, buscando ^desgracias" en La Palma para su programa.

Lydia Lozano, por su parte, ha hablado con ‘La Razón’ para manifestar su enfado con esta persona que, según ella, solo intentó provocarle: “Ha sido un provocador para hacerse viral. Ha sido muy desagradable pero la que estaba con él me dio uno de los directos y humanos, o sea que no lo consiguió”, afirma la colaboradora a este periódico, quien no entiende el hecho de que se haya tergiversado todo cuando ella tan solo quería trabajar y dar visibilidad a los más necesitados.

La polémica está servida, y pese a esta aclaración, las redes sociales, en su gran mayoría, no perdonan, y tachan de “bochornoso” el espectáculo que se ha hecho en el programa cuando existe una desgracia de este calibre de por medio. ¿Volverán a conectar esta tarde con Lydia Lozano?