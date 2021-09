Lydia Lozano, rota en su retransmisión desde La Palma

Gente

'Sálvame'

Lydia Lozano se encuentra viviendo uno de los momentos más emotivos de su vida al regresar a La Palma, su lugar de nacimiento. El objetivo de este viaje no es otro que reencontrarse con sus raíces e informar en directo de la evolución del volcán Cumbre Vieja, que lleva expulsando lava desde el pasado domingo 19 de septiembre y ha arrasado ya más de 200 viviendas.

A las 10 de la mañana ha aterrizado en la isla bonita, desde donde ha comenzado uno de los días más complicados de su vida y es que, tal y como ha narrado ella misma en ‘Sálvame’ desde uno de los puntos de donación habilitados en Los Llanos de Aridane, “no es venir de reportera, cada paso que doy me encuentro a alguien que conoce a mi familia. La gente me abraza, me besa, me pide ayuda... están que no saben qué hacer. No han perdido el pasado, han perdido el futuro. No tengo palabras”.

Hoy Lydia Lozano se desplaza a La Palma para informarnos en directo de las últimas novedades del volcán. #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 22, 2021

Una emocionada Lydia, con la respiración entrecortada y la voz quebrada, ha sido la encargada de dar voz a todos aquellos que se han querido acercar a la reportera para contar su historia personal. Unos terribles testimonios que tienen a la canaria con el corazón en un puño. Y es que la periodista es original de la isla y tiene a toda su familia en la zona más afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja: “Mi madre es de El Paso, mi hermano vive en El Paso…”.

Una difícil tarde para Lozano, reportera por un día, que se ha roto en varias ocasiones en directo.