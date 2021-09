Ana Obregón y su preocupante mensaje sobre el estado de salud de su padre: “Sé que quieres estar con mamá, pero quiero seguir sonriendo contigo”

Famosos

Su peor año

No corren buenos tiempos para Ana Obregón, quien sin duda está viviendo el año más complicada de su vida tras perder a su hijo y posteriormente a su madre, fallecida el pasado mes de mayo.

Ahora, un nuevo varapalo sacude la vida de la actriz. Su padre, Antonio Garcia, fue ingresado la pasada semana en un hospital de Madrid, y tanto Ana como sus hermanas, Amalia y Celia, no se separan de él y le están cuidando las veinticuatro horas del día. Cabe destacar que en el año 2016 el patriarca ya sufrió un accidente doméstico al caerse por las escaleras, y tan solo un año después se vio obligado a ingresar en una clínica debido a una infección renal. Cosas propias de una avanzada edad.

Hace tan solo unos minutos, Ana Obregón ha hecho saltar las alarmas con la última carta que ha publicado en su cuenta personal de Instagram, acompañada de una imagen de padre e hija de lo más emotiva y cómplice.

“Papá , estás luchando positivamente en ese hospital como” el campeón “que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años .Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora. Entiendo que quieras reunirte con Mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo…. un poco más …Gracias por los mensajes de cariño ,ahora entenderéis mi silencio . Hay veces que no existen palabras”, ha escrito Anita

Una publicación que ya cuenta con miles de comentarios y de mensajes de apoyo y de cariño para una de las mayores supervivientes y ejemplo de lucha de nuestra crónica social.