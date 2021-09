Ana Obregón emociona con este lacrimógeno discurso con guiño a su hijo Aless

Gente

FesTVal

La XIII edición del FesTVal, que este año se ha celebrado en Vitoria, ha llegado a su fin con una gala de clausura de lo más emocionante, en la que Ana Obregón fue, sin duda, la gran protagonista de la noche. La actriz recibió el Premio Joan Ramón Mainat, el más importante que otorga el certamen, en reconocimiento a su excelente trayectoria profesional sobre los escenarios. Un galardón que llena de ilusión a la también bióloga, que todavía atraviesa por un momento muy complicado a raíz de la muerte de su hijo Aless.

A pesar del dolor que todavía arrastra, Ana Obregón brilló con fuerza sobre la alfombra roja de la gala de clausura del FesTVal luciendo un maravilloso y elegante vestido de Redondo Brand en blanco, el color que escoge en los últimos meses por representar el luto en otras culturas, como ya hizo a la hora de presentar las Campanadas de 2021 en Televisión Española.

La actriz Ana Obregón recibe de manos del presentador Boris Izaguirre el galardón Joan Ramon Mainat FOTO: JON RODRIGUEZ BILBAO EFE

Ana Obregón emocionó a todos los asistentes tras recoger su premio y entonar un emotivo discurso. La actriz fue recibida en el escenario con una gran ovación de parte del público que se extendió más de lo habitual, una enorme muestra de cariño que dejó a la intérprete sin habla. “Estoy muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida. Había pensado algo, pero ahora ya no sé qué decir. Me entregáis este maravilloso premio a mi trayectoria, os puedo asegurar de corazón que ha sido un privilegio trabajar durante casi cuatro décadas en mi amor, en la televisión”, comenzó diciendo.

La actriz Ana Obregón posa tras recibir el galardón Joan Ramon Mainat FOTO: JON RODRIGUEZ BILBAO EFE

Después, y como no podía ser de otra forma, Ana Obregón ha querido recordar a su hijo y a su madre, también fallecida recientemente, a la hora de recibir este premio tan especial para ella: “Dalí dijo que la tele es esa pantalla en la que uno ve todo lo que se puede imaginar y yo nunca me imaginé estar aquí y lo que queda, porque sé que voy a tener fuerzas para seguir. Estoy más nerviosa que cuando me puse delante de España para dar las Campanadas, se me ha secado hasta la boca que nunca me ha pasado. Esta noche hay dos personas que están muy orgullosas de mí, mi madre y mi hijo. Este premio es para ti, mamá; y para ti, Aless”.

Una noche de lo más emotiva en la que Ana Obregón pudo ser un poco más feliz.