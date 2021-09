Irene Rosales, compañera fiel y madre ejemplar

Gente

Los rumores de crisis matrimonial siempre han perseguido a Kiko Rivera e Irene Rosales, una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón. Sin embargo, la excolaboradora televisiva siempre ha hecho caso omiso a las presuntas infidelidades del DJ y ha permanecido a su lado. “Es una cosa de él y mía. Si perdono, olvido; si no, estaría viviendo un auténtico infierno”, confesaba recientemente a Semana con la naturalidad que le caracteriza. “Hemos tenido muchas discusiones. Me he ido de casa, se ha ido él, nos hemos pasado muchos días sin hablar, y nadie se ha enterado”, destacaba.

La mala relación del DJ con su madre Isabel Pantoja ha sido también un punto recurrente que ha hecho flaquear a Kiko. ¿Y quién ha estado siempre a su lado? Irene. Ella no ha dudado en mostrarle su apoyo en todo momento. Incluso cuando el hijo de la tonadillera reconoció sus adicciones públicamente, Irene no salió corriendo. Se quedó a su lado como la compañera fiel que es.

Forman aparentemente una pareja estable, dispuesta a resistir todo tipo de tempestades. Pero, ¿hasta cuándo? Irene es tajante en todo lo que tiene que ver con su matrimonio y aunque mucha gente pueda creer que de buena es tonta, ni mucho menos es la realidad: “No soy tonta ni imbécil. Es un proceso. Desde que pasó hasta que sale la noticia, a lo mejor ya lo he sabido y ya hemos tenido nuestra guerra”, explicaba.

Hace unas semanas los rumores de una posible separación entre Kiko Rivera y la sevillana volvian a aparecer. Sin embargo, Irene dejaba claro que el motivo por el que no les hubiésemos visto juntos en las últimas semanas se debía a que no es tan fácil organizarse con dos niñas pequeñas y ha sido ella quien se ha estado quedando con Ana y Carlota mientras Kiko cumplía con sus compromisos profesionales.

Prueba de la buena marcha del matrimonio es que han comprado una vivienda más grande y con mayor privacidad.en Castilleja de la Cuesta. Situada muy cerca del pequeño chalet donde residieron en los últimos años, la nueva residencia del Dj y la influencer es una casa de estilo señorial, según informa Semana, una vivienda unifamiliar cuya fachada es muy característica al estar pintada en color rojizo que, por el momento, parece inacabada.

