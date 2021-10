Kiko Rivera: “Necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido”

Gente

Tensión familiar

Después de tres días sin salir de casa, Kiko Rivera ha aprovechado este tiempo para ordenar sus pensamientos y sensaciones. “Se acaba el fin de semana y empezaremos con energía. No he salido de casa y necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido”, compartía en su perfil de Instagram.

Mensaje de Kiko Rivera en las redes sociales FOTO: Kiko Rivera Instagram Kiko Rivera

La celebración de la boda de Anabel Pantoja y la decisión de su hermana Isa de acudir al enlace que tuvo lugar el pasado viernes en la isla de La Graciosa, ha provocado un cambio de actitud en el Dj que no puede entender como tras el fallecimiento de su abuela los planes han seguido adelante. “He tomado mis decisiones, no sé si será correctas o no , pero son las mías y nada más que mías”, sentenciaba.

Sometido a constantes ataques por parte de sus haters, Kiko Rivera ha decidido hoy lunes “mandarles a la mierda”, así, directamente. El DJ está volcado en sus proyectos profesionales y el próximo 29 de octubre participará en los Premios Radiolé en Sevilla.