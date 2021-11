Antonio David manda un mensaje ‘oculto’ a Rocío Carrasco con indirecta a ‘La Fábrica de la Tele’

Famosos

Lo tiene claro

Antonio David ha hecho de sus vídeos de Youtube toda una nueva rutina. Desde hace unos días el que fuese colaborador de Telecinco hace uso de esta famosa plataforma y de su canal para responder y defenderse de todo lo que cuentan sobre él y su familia en televisión.

¿Su objetivo? Que se haga justicia, ya que considera que los Flores-Moreno están siendo sometidos a un “acoso y derribo” por parte de algunos programas de televisión. En su último vídeo ha aprovechado para reprocharle a María Patiño y al programa ‘Socialité' que asegurasen públicamente tener pruebas y documentos que demostrarían que fue el propio Antonio David el que pegó los famosos carteles con su foto y la palabra “maltratador” en Málaga.

Durante el último vídeo publicado en su canal de Youtube, el cual lleva por nombre el cual cuenta con “Y pasaron 48 horas”, ha aprovechado para reiterarse en su negativa a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo con la productora que le dio de comer durante tantos años y que después le despidió: “Soy de los pocos que tiene el valor de denunciaros porque yo no voy a pactar ninguna denuncia con vosotros y yo después no voy a retirar ninguna denuncia del juzgado. Si pensáis que con todo este acoso yo el día de mañana voy a retirar denuncias, os habéis equivocado, yo no soy como otras personas”.

Antonio David Flores y Rocío Carrasco FOTO: Gtres Mediaset

Con esta última afirmación, muchos han visto una clara indirecta a Rocío Carrasco, ya que tal y como publicó ‘La Razón’ nada más comenzar la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. el acuerdo entre la protagonista y la productora fue quitar todas las demandas que la hija de Rocío Jurado tenía puestas tanto a productora, como colaboradores y directores.