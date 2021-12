Bertín Osborne rompe su silencio y amenaza con tomar medias legales tras salir a la luz sus presuntos problemas con Hacienda

Famosos

Bertín Osborne se ha convertido en el centro de todas las miradas para la prensa del corazón desde que hace tan solo unos días El Confidencia publicase en exclusiva que el gestor Joaquín Arespacochaga habría ayudado al presentador a montar una estructura de sociedades en paraísos fiscales para evitar hacer frente a la Agencia Tributaria. Una evasión de impuestos que supuestamente tuvo lugar entre el año 2000 y 2006. El citado medio afirma que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se encuentra investigado esta trama desde hace cinco años.

Bertín Osborne durante la rueda de prensa de Repara tu Deuda en la que han hablado de la firma de un acuerdo para promocionar la Ley de Segunda Oportunidad, en Barcelona (España), a 09 de septiembre de 2020. BERTÍN OSBORNE;REPARA TU DEUDA;LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Europa Press Reportajes 09/09/2020 FOTO: Europa Press Reportajes Europa Press

Una información concreta y completamente detallada que ha provocado un gran revuelo en la opinión pública, y por la que Bertín ha decidido dar un paso al frente y pronunciarse públicamente en forma de comunicado: “Hola a todos. Estoy aquí porque quiero aclararos una información que ha salido en estos últimos días de un tema mío con Hacienda. Quiero dejar bien claro que estos son hechos que se juzgaron hace 25 años”, ha comenzado diciendo.

“Se liquidó, liquidé absolutamente hasta el último céntimo que me impusieron de multa y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad”, aclara el protagonista a través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram. Ha aprovechado para advertir que tomará las medidas oportunas para todo aquel que difunda informaciones diferentes a las que él relata: “Quiero advertir a todos aquellos que tergiversan la realidad, que no explican la cosa como de verdad fue, que estoy al día en todo, que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender un poco la verdad”, concluye.