Fabiola Martínez: «Mi objetivo ahora es ser independiente económicamente»

Fabiola Martínez quiere tener entidad por su trabajo y no por ser la exmujer de Bertín Osborne con el que mantiene una relación excelente. Tanto es así que en esta entrevista le preguntamos si habría un futurible lejano en que pudieran reencontrarse como pareja. Se lo toma con humor y asegura que lo importante es su presente y enfocar su vida laboral hacia una parcela que siempre le ha gustado: la decoración. Está contenta con su cambio de casa. De las afueras a un barrio céntrico de Madrid donde a su hijo Kike ya le saluda el vecindario. Continúa con su labor en la Fundación Bertín Osborne y ha decidido volver a estudiar. Se ha matriculado en un máster de doble titulación. De su desencuentro con Isabel Gemio está todo olvidado y ella misma hace bromas cuando le digo que está muy guapa. Mantiene una relación espléndida con las hijas del cantante de las que dice «somos familia». Con Eugenia Ortiz, la segunda, ha compartido la presentación de #pequeñosluchadores. Una campaña promovida por la empresa infantil Dodot y la asociación de niños prematuros (Aprem). La empresa fabrica pañales para recién nacidos con un peso de 500 gramos y menos. Tanto Fabiola como Eugenia tuvieron niños prematuros. La primera a Kike y la hija de Osborne a las mellizas Leticia (murió a los ocho días) y Sandra que ya tiene ocho años.

Ya se toma con humor el malentendido con Isabel Gemio. ¿Está o no enamorada?

Estoy feliz como estoy. Sola, de momento, y encantada conmigo misma. No me puedo quejar.

Ese «de momento», ¿qué quiere decir? ¿Esconde algo?

Muy fácil de explicar. Que nadie puede cerrarse al amor. Y cuando tenga que llegar, llegará. Me encuentro muy bien, ilusionada y trabajando en esta nueva etapa de mi vida plena y feliz.

Tiene una relación fantástica con Bertín. ¿Podrían volver?

Las puertas de mi casa están abiertas porque entra y sale para ver a los niños. Forma parte de mi vida familiar. Ahora de mis emociones tiene solo un apartado. ¿Volver? Pues no, ni mañana, ni pasado, ni al otro. No hay razón para tropezar con la misma piedra. Ahora, nos llevamos muy bien.

¿Y eso?

Porque ponemos más de nuestra parte para no provocar el conflicto. Antes era al revés. El día a día desgasta y los dos tenemos carácter. Tenemos mucha confianza.

¿Cómo se tomaron sus hijos la separación?

Al principio Carlitos con incertidumbre. Como les sucede a todos los niños que hacen preguntas tipo: «¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a vivir?» Como ve que nos llevamos muy bien ya está tranquilo. Y Kike también se da cuenta. Lo que no puede es expresarse como su hermano y pregunta a su manera.

¿Bertín pasa ahora más tiempo con vosotros?

Él está siempre que puede. El trabajo de un artista no es una agenda cerrada con un horario fijo de ocho de la mañana a tres de la tarde. Cuando no está preparando un programa, le están entrevistado o de gira. Es complicado. Ahora está preparando para el fin de semana 11, 12 y 13 de diciembre un torneo de padel para la Fundación. Y además él juega.

¿Cómo se ha adaptado a la nueva casa en el centro?

Es un piso amplio, cómodo, está todo a mano. Los niños se han adaptado muy bien. Para Kike es todo más sencillo. Antes le sacábamos al jardín y vivía en su burbuja. Ahora sale a la calle, oye ruidos, hay bullicio y la gente de la zona le saluda. Es una vida más estimulada. A mí me gusta el campo, pero mis circunstancias son las que son y ahora moverse es más sencillo. Todo tiene sus ventajas.

¿Es difícil tener su espacio personal con un hijo que demanda tanta atención?

Lo es, pero aprendes a organizarte y también van cambiando las necesidades de Kike y Carlos.

¿Hacia dónde le gustaría dirigir su vida laboral?

Ahora mismo tengo como objetivo ser independiente económicamente. Aunque siempre he intentado serlo, pero quieras que no me venía de rebote. Si Bertín se ocupaba de los gastos de la casa y yo hacía una publicidad entraba para mí. Ahora los dos somos responsables del cuidado y del bienestar de nuestros hijos. A mí me encanta la decoración y además lo sé hacer y lo he hecho. Estoy al habla con un estudio de interiorismo para llegar a un acuerdo. Y una cosa importante, vamos a lanzar una aplicación donde aglutinaremos toda la información para que las familias puedan optar a los recursos que necesiten.

¿Y televisión?

Estoy muy agradecida, pero al final es el entorno de Bertín. Claro que estoy abierta a colaboraciones y a acudir a programas, pero mis inclinaciones ahora son otras. A los 15 años ya era independiente cuando trabajaba como azafata de congresos. Sacaba punta a los lápices, colocaba los folios y me lo pasaba pipa. En una conferencia conocí a un responsable de Miss Venezuela, fue entonces cuando la vida me llevó por otro camino y dejé la carrera de Medicina que era lo que estudiaba en esa época.

Con respecto a Venezuela, ¿ha cambiado en algo?

Hay menos información y por eso parece que las cosas han mejorado. Pero no es así.