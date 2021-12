El sufrimiento que vive Isabel Pantoja por la docuserie de Julián Muñoz en Telecinco: “Quieren frenar su emisión”

La docuserie de Julián Muñoz que emitirá próximamente Telecinco sigue generando polémica. El ex alcalde de Marbella ha amenazado públicamente con contar ‘su verdad’ sobre la intensa relación que mantuvo con Isabel Pantoja. No hay duda de que la tonadillera será una de las grandes perjudicadas de esta entrega que promete no dejar indiferente al espectador.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín están muy enfadados con la decisión de la cadena de Paolo Vasile de desenterrar una historia que ella ha tardado años en superar: “Hay molestia y cabreo, han levantado el teléfono para ver si se puede parar. Están muy enfadados y quieren saber qué va a contar”, ha contado Antonio Rossi este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’.

Por el momento se desconoce si tanto Isabel como su hermano interpondrán medidas legales para frenar dicha emisión, algo que ya han hecho en anteriores ocasiones cuando no han querido que ciertas informaciones vean la luz pública. En estos momentos delicados y tras la reciente pérdida de doña Ana Martín, su madre, ninguno de los dos está preparado para recibir otro nuevo varapalo, y menos siendo público.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU NOVIO JULIAN MUÑOZ POR LAS CALLES DE SEVILLA

La reacción por parte de Isabel y Agustín Pantoja no ha sorprendido a quienes más les conocen. Cabe destacar que hace tan solo unos días Isa Pantoja se pronunciaba tras conocer la noticia del documental protagonizado por la que fuese pareja de su madre durante años: “Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual», apuntó.