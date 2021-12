Campanadas 2022: Paz Padilla anuncia su positivo en Covid horas antes de la Nochevieja

Ayer conocíamos la triste noticia de que Ana Obregón no presentará las Campanadas 2022 debido a su positivo en Covid, como ella misma anunció a través de sus redes sociales; y hoy despertamos con una noticia bien parecida. Y es que Paz Padilla, que presentará las uvas en Telecinco, también ha dado positivo en el virus.

En un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, la presentadora confiesa que ha estado aislada porque ella también se contagió: “Ha sido muy triste, no sé cómo lo he pillado, ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos”. La actriz ha explicado apenada que se trataba del segundo año que no ha podido cenar con su familia: “Estaba cenando sola, fue muy triste”.

Pero que no cunda el pánico porque en el caso de Paz Padilla, esta sí que podrá dar las Campanadas 2022 junto a Carlos Sobera, ya que ha cumplido la cuarentena recomendada y se encuentra completamente recuperada. Aunque ha asegurado que va a tener cuidado hasta el viernes y también se realizará las pruebas pertinentes para tomarse las uvas con total tranquilidad y seguridad.

Mientras que Jacob Petrus, presentador de ‘Aquí la Tierra’ sustituirá a Ana Obregón en TVE el día 31, en la cadena de ‘Sálvame’ sí que podremos disfrutar finalmente de Paz Padilla dándolo todo en la pantalla.