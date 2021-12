Ramón García: “Dar las Campanadas con Ibai Llanos es unir a dos generaciones”

Gente

Todo lo que se pueda decir sobre Ramón García está de más porque su extensa y exitosa trayectoria televisiva le avala por sí sola. A sus 60 años, y con casi cuatro décadas de experiencia en los medios de comunicación, Ramón se reinventa adaptándose a unos nuevos tiempos que han llegado para quedarse. Y no lo hace solo, sino de la mano de uno de los grandes fenómenos de masas dentro del mundo «streaming»: Ibai Llanos, un joven bilbaíno que ha logrado cambiar la forma de comunicar tras convertirse en el segundo mejor pagado de todo el mundo dentro de la plataforma «Twich». Es precisamente en esta plataforma en la que ambos darán juntos las Campanadas el próximo 31 de diciembre.

El pasado, presente y futuro se unen con la intención de divertir a los miles de espectadores de todas las edades que se darán cita para vivir con estas dos leyendas los últimos momentos de un 2021 más complicado de lo habitual. Y sino que se lo digan a «Ramonchu», quien a pesar de no perder su simpatía y sentido del humor, ha perdido hace unos meses a su madre y también ha vivido un complicado divorcio de su esposa, Patricia Cerezo.

¿Cómo surgió la idea de presentar las Campanadas junto a Ibai llanos?

Ibai siempre había tenido ganas de entrevistarme y de hacer cosas conmigo. Me llamó mucho la atencion cuando el año pasado él las dio desde su casa y el gran seguimiento que tuvo. Su poder para comunicar consiguió concentrar a medio millón de personas... Increíble. Desde entonces yo fui madurando la idea y hace unos meses me reuní con su equipo, le presentamos la propuesta y les encantó. Mi idea es la de juntar a dos generaciones.

Todo un veterano y experto en esta cita tan señalada y que reúne a tantas familias con un joven que se quiere comer el mundo...

Son diecisiete veces las que he dado las Campanadas en canales nacionales, pero lo importante para mí es el paso de los años. Mi primera vez fue en 1995 y ahora voy a dar las de 2022. Curiosamente se da la casualidad de que en 1995 es cuando nace Ibai... Hemos mezclado el pasado y el presente, que soy yo, con el presente y el futuro de la comunicación.

Ramón García e Ibai Llanos FOTO: Twitter

¿Le veremos con su tradicional capa?

Claro... Si no la llevo, eso daría mala suerte.

Imagino que ya tendrán todo preparado y estará reservado su balcón en la Puerta del Sol.

Ya tenemos cogida nuestra habitación con un balcón que da a la Puerta del sol. Eso sí, nosotros no tendremos guion. Él nunca tiene guion. Nos sentaremos y haremos lo que se nos vaya ocurriendo. A Ibai no le gustan las uvas, yo tampoco las como por si me atraganto... Así que ya veremos lo que hacemos (risas).

Es la única persona que ha conseguido sacar a Ibai Llanos de su casa...

Sí, de hecho uno de los puntos importantes de esta historia es el sitio. Yo he conseguido que salga de su «Streaming House». El día 31 tanto él como todo su equipo estará en Madrid con esta retransmisión en la que intentaremos dejar huella con esta nueva forma de comunicar en la que hemos juntado dos mundos totalmente diferentes.

Ibai Llanos, durante un directo FOTO: Twitch

¿Preocupado por las audiencias?

No me gusta mezclar dos ligas diferentes, la televisión es la televisión y estas plataformas como «Twich» van completamente aparte. Nuestro éxito será mejorar lo que hizo Ibai el año pasado desde su casa y yo no quiero que se nos meta en la liga de las audiencias. Si además de eso ganamos a otras cadenas, será el reflejo del cambio en la forma de consumir televisión.

¿Cómo es Ibai Llanos detrás de cámaras?

Ibai es una persona inaccesible, no concede entrevistas... Es un chaval tímido, pero cuando lo conoces es muy abierto y divertido. Al principio me tenía respeto, decía que yo le imponía porque hay que tener en cuenta que ha crecido conmigo. Los dos somos de Bilbao y tenemos muchas afinidades y cosas en común.

Hablemos del «Grand Prix» y denos una alegría a todos sus fans confirmando que va a volver...

Ibai siempre ha querido resucitar el «Grand Prix». En la televisión generalista no había surgido la posibilidad de hacerlo, porque la audiencia ha envejecido y la gente joven ya no ve la tele ni se reúne un viernes por la noche para ver programas como el «Grand Prix». Ibai estaba empeñado en darle alguna salida a esto y me sacó la conversación. Es un planteamiento que tenemos para «Twitch» y lo vamos a trabajar para crear un formato sin que pierda la esencia que el programa ha tenido.

A pesar de su sentido del humor, 2021 ha sido un año complicado por todo lo que usted ha vivido.

Para mí ha sido un año de mierda, todo hay que decirlo, al que tengo muchísimas ganas de darle carpetazo. He vivido un divorcio y la muerte de mi madre... Mi madre estará feliz porque a ella le encantaba verme con la capa y me acompañará el día 31. Lo que yo no quiero ese día es llorar como hacen otras personas porque no quiero compartir la tristeza con la audiencia. Tengo mi dolor y lo llevo conmigo pero nunca he fallado. Hace dos años también se murió mi padre y he estado al pie del cañón porque es mi deber.