Comunicado oficial de Antonio David Flores: confirma su relación con Marta Riesco y da la cara por Olga Moreno

Antonio David rompía su silencio hace tan solo unas horas en ‘La Razón’ asegurando que “ya anunció su separación hace tres meses”. Así fue, el 29 de octubre fue la última vez que el ex guardia civil se ponía frente a las cámaras de televisión, asegurando que “habían destrozado su matrimonio”.

Hace tan solo unas horas lo ha vuelto a hacer, aunque en esta ocasión ha utilizado su canal de Youtube para hacer llegar en forma de comunicado su versión sobre la que se ha convertido en la noticia de la semana, publicada este mismo miércoles por la revista ‘Lecturas’.

“Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy, así que voy a hacer una excepción”, comienza diciendo.

“Quiero empezar diciendo que Olga Moreno es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo”. Unas palabras con las que Antonio David deja entrever la buena, o al menos cordial relación que existe entre ambos.

“Quiero que dejéis a mi hija Rocío Flores al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que tan solo me concierne a mí”, explica con el fin de proteger a su hija, ya que este jueves se sienta en ‘El Programa de Ana Rosa’ y todos esperan que se manifieste sobre la relación que existe entre su padre y su amiga Marta Riesco.

Llevo varios meses separado y estoy rehaciendo mi vida. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo estamos construyendo una relación”, concluye. Una confirmación que muchos pedían y que por fin ha llegado en forma de comunicado.