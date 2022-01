Exclusiva | Olga Moreno y Rocío Flores no sabían nada: Antonio David niega su relación con Marta Riesco

Es, sin duda, la noticia del día. La revista ‘Lecturas’ publica este miércoles que Antonio David y Marta Riesco viven juntos en el piso que la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ tiene en la capital desde que hace unos meses decidiese independizarse. En el interior de la publicación, se aprecia a la perfección cómo Antonio David, tapado para evitar que le fotografíen, accede y se va del domicilio mientras la periodista le observa detenidamente.

‘La Razón’ ha podido hablar con el entorno más cercano de Olga Moreno, quien se encuentra totalmente devastada a la vez que sorprendida por esta noticia: “Ni Olga ni Rocío sabían nada de esta noticia. Antonio David se lo ha negado a las dos en todo momento”, cuenta un familiar en una conversación telefónica. Cabe destacar que Rocío Flores y Marta Riesco son amigas y mantienen una estrecha relación.

Aunque están oficialmente separados, Olga sigue enamorada de Antonio David, y ese es el motivo principal por el que le cuesta pasar esa página que en el fondo tanto desea. Lleva meses mal y durante estas fiestas señaladas, aunque la Nochebuena y Nochevieja la han pasado juntos, el ex guardia civil ni siquiera ha felicitado a su familia política, a la que ha estado muy unida desde hace más de veinte años.

Antonio David ,Rocío Flores y Olga Moreno en un montaje de 'La Razón' FOTO: Gtres

Pero de eso ya no queda nada. La decepción por parte de los familiares de la empresaria es una realidad, y aunque la protagonista guarda silencio, no descarta hablar a medio plazo si la situación así lo requiere. De hecho, se plantea pedir ayuda profesional para salir de este bache que no le deja avanzar. Así lo ha confirmado este periódico.