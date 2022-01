Diego Arrabal cuenta toda la verdad sobre la demanda millonaria de Mariló Montero: “No hemos cometido ningún delito”

La sentencia que ha condenado a la sociedad que tuvieron en común Diego Arrabal y Gustavo González a pagar 340.000 de indemnización a la periodista Mariló Montero, sigue siendo objeto de debate en los platós de televisión. Arrabal, como uno de los protagonistas, ha querido hablar largo y tendido en su canal de ‘Youtube’ sobre todo aquello que considera que no es justo ni cierto: “Esta noche tengo muchísimo de qué hablar y voy a hablar de todo. El martes pasado mi abogado me pasó la sentencia en primera instancia del Juzgado Número 35 de Madrid, donde condenan a mi empresa, no a Diego Arrabal. Los titulares están manipulados”, comienza diciendo.

“Entiendo que venda más un titular diciendo que han condenado a Diego Arrabal y a Gustavo González, pero en la sentencia en ningún momento sale mi nombre ni el de Gustavo. No entiendo absolutamente nada, porque yo llevo más de treinta años trabajando en lo mismo, y ha tenido que pasar esto para que me de cuenta de que tanto mis compañeros como yo, estábamos haciendo un trabajo ilegal. Respeto la decisión del juez, pero lo vamos a recurrir en todas las instancias, porque no se van a salir con la suya. Me dejaré hasta la última gota y hasta el último céntimo de euro en defender mi profesión”, ha deslizado.

Diego Arrabal en "Viva la vida" FOTO: La Razón Telecinco

El paparazzi ha desmontado a la que fuese mujer de Carlos Herrera con sus respectivas pruebas respecto a las diferentes intervenciones de la periodista en televisión. Durante dos horas de vídeo, Arrabal ha ido desgranado las que, según él, son algunas de las mentiras de la presentadora: “Yo no voy a hablar de la sentencia, aunque nos parezca descomunal la cantidad, pero voy a desenmascarar todo lo que ella ha dicho en todos estos días. He tenido que escuchar en diferentes programas de televisión a una afectada Mariló Montero dar explicaciones y, sobre todo, mentir. Yo no puedo dejar que se digan tantísimas cosas y mentiras”.

Así ha sido. Diego Arrabal ha emitido algunos clips de diferentes programas como ‘Espejo Público’ en donde Mariló Montero cuenta su versión sobre cómo sucedieron los hechos. Una realidad muy diferente a la que cuenta y argumenta el colaborador de ‘Viva la Vida’. Para conocer todos los detalles de esta historia, que nadie se pierda su último vídeo de ‘Youtube’.