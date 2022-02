Anabel Pantoja anuncia que deja ‘Sálvame’ para siempre por “salud mental”

Anabel Pantoja está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. Su separación con Omar Sánchez cuatro meses después de haberse casado continúa pasándole factura.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja durante el día de su boda FOTO: Gtres

Este lunes, antes de que la sobrina de Isabel Pantoja pisase el plató de ‘Sálvame’ para ejercer como colaboradora, tuvo que escuchar como sus compañeros debatían sobre la posibilidad de que existieran terceras personas por parte de ambos. Una afirmación de Rafa Mora desestabilizó por completo a Anabel hasta el punto de quitarse el sombrero que tenía puesto, lo tiró, y se dio media vuelta para abandonar las instalaciones.

Como era de esperar, Jorge Javier salió a buscarla para saber qué es lo que había pasado para que la sevillana se manifestase tan enfadada: “Anabel, hoy va a ser una tarde complicada, lo sabes, ¡no?”. Lo que nadie se esperaba era la respuesta por parte de la todavía mujer de ‘El negro’: “Sí, y también va a ser la última”, confesó la protagonista muy decidida.

Anabel Pantoja está a punto de abandonar Sálvame para siempre #yoveosalvame pic.twitter.com/vICdDcdkcg — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 7, 2022

“No he podido ser más honesta y más sincera, y como creo que no voy a poder soportar esto, es mejor que lo deje. No voy a venir aquí a justificarme toda la puta vida, a decir si estoy con uno o con otro”, deslizaba Anabel Pantoja mientras el presentador intentaba tranquilizarla con el fin de que relativizase todo lo que le está sucediendo.

“No me interesa estar aquí por mi salud mental. Me fui mal y he vuelto para intentarlo de nuevo, pero me está superando. Y la gente que me quiere sufre. Y estoy hasta el mismísimo de que llame uno y se cuente lo que dice. Puse unos límites y se han superado, prefiero irme a mi casa. Lo tengo decidido, no me compensa. Os echaba un montón de menos, pero no”, ha concluido.