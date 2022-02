El lado más desconocido de los protagonistas de ‘Pasión de Gavilanes 2’ veinte años después

Quedan tan solo unas horas para que toda España pueda disfrutar del primer episodio de la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’. Este miércoles a las 22:00 horas en Telecinco, la nueva trama protagonizada por los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo regresa a la pequeña pantalla para hacernos revivir los momentos más nostálgicos de la primera parte, que se emitió hace casi dos décadas. Además, nuevos personajes aterrizan en esta exitosa serie para darle un toque más actual a la vez que necesario a una saga que marcó a toda una generación.

Protagonistas de 'Pasión de Gavilanes 2' FOTO: Telemundo

Muchos se preguntan qué ha sido de los principales protagonistas durante todos estos años, ya que, como es vidente, han crecido a nivel profesional y personal, adquiriendo una madurez que nada tiene que ver con su anterior etapa, la cual se convirtió en todo un fenómeno de masas que revolucionaba las hormonas de los adolescentes

Mario Cimarro

Mario Antonio Cimarro, de origen cubano, interpreta a Juan Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’. Actualmente tiene 50 años, y a pesar de que vuelve a conquistar el corazón de los espectadores por su carácter libre e indomable, no todo ha sido de color de rosas en su vida durante estas dos décadas.

Y es que, tras muchos años de éxito a nivel profesional en diferentes proyectos relacionados con la interpretación, en el año 2019 comunicó que dejaba la actuación para llevar a cabo la faceta de ejercer como jurado en un conocido programa de baile en Paraguay. En ese mismo momento también anunció su nueva relación sentimental con la eslovaca Bronislava Gregušová, 21 años más joven que él.

Durante los últimos años ha aprovechado para viajar por el mundo en su moto junto a la mujer que le acompaña, y así lo ha compartido a través de sus redes sociales, donde siempre se muestra de lo más activo. Ha aprovechado todo este tiempo para cultivarse en la fotografía, y en otro ámbito que, por el momento tan solo es un hobby, la poesía.

Michel Brown

Michel Brown, que encarna a Franco Reyes, el personaje más tierno y romántico, fue uno de los rostros protagonistas de esta entrega que generó un mayor misterio respecto a su participación en la segunda parte de ‘Pasión de Gavilanes’. Por otros compromisos profesionales, el intérprete tuvo algunas dificultades para compaginar esta serie con otros proyectos, pero finalmente aceptó.

Nacido en 1976 en Argentina, sus dotes interpretativas son incuestionables. Aunque desde bien pronto realizó sus pinitos dentro de este gremio artístico, no fue hasta el año 2003 cuando, gracias al efecto gavilán, subió a lo más alto en la escala de Telemundo. Dos años más tarde, Brown se mudaba a España temporalmente para participar en series tan conocidas y exitosas como lo fue ‘Física o Química’.

En el terreno personal, y al igual que su compañero, es muy activo en sus redes sociales, más concretamente en Instagram, donde ha conseguido crear un séquito de casi dos millones de seguidores gracias a su cercanía y al cuidado diario de sus fans. Ahí no solo comparte sus proyectos profesionales, entre los que también se encuentran diferentes campañas publicitarias y de moda, sino que también muestra su rutina, viajes y la felicidad que le reporta su matrimonio con Margarita Muñoz, junto a la que se dio el ‘sí quiero’ en el año 2013.

Juan Alfonso Baptista

Juan Alfonso Baptista nació en Venezuela y en la actualidad tiene 5 años. Ahora, vuelve a dar vida a Óscar Reyes en la ficción, un papel con el que logró alcanzar una grandísima popularidad en España. Tanto fue así, que acabó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la última temporada de ‘Sin tetas no hay paraíso’, una serie que marcó un antes y después en nuestra ficción.

A pesar de su éxito, el protagonista contó públicamente un trágico episodio de salud al que se tuvo que enfrentar cuando tan solo tenía 19 años: “ Yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”. Una desgarradora confesión que marcó su vida durante algún tiempo.