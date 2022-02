Gloria Camila habla por primera vez de Antonio David: “Hay cosas que me parecen bochornosas y lamentables”

Gloria Camila celebra este lunes su 26 cumpleaños en un momento personal de lo más agridulce, todo ello desde que su hermana, Rocío Carrasco, se sentase el pasado viernes en ‘Licencia para hablar’ para contar lo más grande contra buena parte de su familia con ‘los papeles de la Rota’, donde se mostró especialmente dura con el que fuese marido de su madre, Ortega Cano.

Rocío Carrasco en 'Los papeles de La Rota' FOTO: La Razón Mediaset

La heredera universal de la Jurado hurgó en los episodios más dolorosos del pasado del torero, como el accidente de tráfico que sufrió y que quitó la vida al conductor del otro vehículo. Además, dejó claro que, bajo su punto de vista, lo mejor para su madre hubiera sido no tener al diestro en su vida. Unas palabras hirientes que, como cabía esperar, han provocado la reacción de la colaboradora de Telecinco.

Gloria Camila ha celebrado parte de su aniversario en el programa ‘Ya son las ocho’ junto a Sonsoles Ónega y el resto de colaboradores presentes en plató. Es ahí donde ha confesado lo siguiente: “No vi el programa en directo, lo vi dos días después y en las redes sociales. No hay mucho más que decir, está todo bien, aunque me quedé un poco decepcionada y dolida porque no me lo esperaba”, desliza refiriéndose a las palabras de su hermana.

Gloria Camila este lunes en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

La hija de Ortega Cano ha vuelto a ver un vídeo resumen de todo lo que contó y expuso Rocío Carrasco el pasado viernes. Su semblante se ha mantenido serio en todo momento, y aunque intenta mantener su templanza y esa educación que tanto le caracteriza, sí ha querido manifestarse en defensa de la familia a la que tanto quiere: “No he hablado con nadie del tema ni les he preguntado si mintieron o no. Imagino que cada uno hablará cuando quiera y que expliquen si lo hicieron y por qué. Yo no sé la historia, pero espero que el día de mañana si tienen que decir algo, que lo digan”.

Además, y por primera vez se ha pronunciado alto y claro sobre Antonio David, después de que el periodista Antonio Rossi le haya preguntado a Gloria si a raíz de lo que ha contado Rocío Carrasco ha cambiado su opinión sobre él: “Hay cosas que me parecen lamentables y bochornosas. Yo a día de hoy tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos, que son los únicos que me importan en esta historia. Si yo hubiera vivido todo aquello, os aseguro que a día de hoy no me hablaría con Antonio David. Si le hablo hoy en día es por mi sobrina”, ha afirmado. Un ataque de sinceridad que ha sorprendido a todos los presentes en plató.

Por último, la cumpleañera ha querido desmentir por completo que exista un pacto familiar para echar por tierra la versión de Rocío Carrasco con el fin de evitar la posible entrada de Antonio David en prisión.