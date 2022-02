LaFamiliaNoEsManada: las redes arden contra Rocío Carrasco

En el último capítulo de ‘Montealto’, Rocío Carrasco contó con el apoyo de los Mohedano y Jurado que se mantienen alejados de las cámaras, la que considera su verdadera familia. Aquellos con los que ha contado ininterrumpidamente desde que es una niña y que jamás la han abandonado; los miembros menos mediáticos del clan.

Y es que la hija de Rocío Jurado no se mordió la lengua y aseguró que, para ella, Amador y Gloria no son su familia: “Son una manada de alimañas que nunca me han querido, que se quedaban conmigo y me cuidaban para ganarse el favor de mi madre”. Unas duras palabras que han levantado ampollas y que Rosa Benito no ha dudado en responder públicamente a través del programa ‘Ya es mediodía’, donde colabora.

También los usuarios de Twitter se han hecho eco de ellas. Los detractores de la ex de Antonio David Flores, un día más, han creado un hashtag llamado #LaFamiliaNoEsManada, con el que han mostrado su opinión contraria a las palabras de Carrasco. Un nuevo movimiento en redes para mostrar apoyo a la familia de “la más grande” tras las durísimas declaraciones de Rociito, que se ha convertido en Trending Topic durante todo el día.

#LaFamiliaNoEsManada . Todos debemos respetar a la Familia . pic.twitter.com/rSf6pDvqqn — Sandy Voces Solidarias ❤ (@SandyVocesS2022) February 21, 2022

Ahora nos sale Rociíto que tiene apego familiar a la familia de Chipiona que sólo los visitó una vez en 15 años y de visita..

Me descojono jajajaja !!.#LaFamiliaNoEsManada#LaFamiliaNoEsManada — Estherly Makerly (@EstherliMakerli) February 21, 2022