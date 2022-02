El día en que Pedro Carrasco contó lo que realmente pensaba sobre Fidel Albiac

Rocío Carrasco fue la encargada de volver a poner sobre la picota pública el nombre de Pedro Carrasco. Lo hizo hace casi un año en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, con el fin de explicar, entre otras cosas, el motivo de su distanciamiento durante los últimos años de vida del que fuese boxeador.

Ella misma confesó en el citado documental que “el distanciamiento entre ellos se produjo a raíz del accidente de tráfico que vivieron ella y Fidel” y las consecuencias que este tuvo. Al parecer, según Carrasco, Fidel Albiac no recibió un buen trato por parte de su familia, incluido su padre: “Mi padre le dijo a Fidel que era mejor que se fuera del hospital (donde ella estaba ingresada)”, aseguró entonces la madre de Rocío Flores.

Pedro Carrasco y su hija Rociito FOTO: Redes Sociales

Tan solo unos meses después, Pedro Carrasco se sentó por primera vez en un programa de televisión (algo inusual en él), justo cuando la relación entre padre e hija atravesaba su peor momento. “El título más importante que he tenido en mi vida es el haber tenido a mi hija. Para mí era la cosa más bonita que me podía pasar, tener una niña y estar con ella”, comenzó diciendo. Unas emotivas palabras que confirman la debilidad que este sentía por su única hija.

Además, en aquel programa hizo hincapié en que su separación con Rocío Jurado no había tenido nada que ver en su distanciamiento. Tampoco la relación sentimental que mantuvo con Raquel Mosquera, actual colaboradora de ‘Viva la vida’: “Ellas eran uña y carne. Entre mi hija y mi mujer nunca ha habido celos, al contrario, eran como dos amigas que se contaban todas sus cosas”.

Pedro Carrasco en el año 2000 durante su entrevista con María Teresa Campos FOTO: Telecinco

Poco después, el nombre de Fidel Albiac se volvía a poner sobre la mesa, cuando una decidida María Teresa Campos le preguntó a Pedro Carrasco si existía una buena relación con él. En un primer momento, él reaccionó de forma neutra: “No lo he tratado. No lo conozco. Cuando lo trate y vea cómo se comporta con ella, veré si me gusta o no”, deslizó.

La conocida presentadora, que conoce al marido de Rociito desde que estos comenzaron a salir juntos, le sugirió al exboxeador que intentase acercarse a él porque hacerlo merecería la pena. La respuesta por parte de él, cambió por completo: “Tú tendrás tu opinión. Yo no he tenido esa suerte. No es oro todo lo que reluce. Como sé tanto… sé hasta callarme...”. Esta fue la inesperada respuesta de Pedro Carrasco que a día de hoy sigue sembrando la duda.

Pedro carrasco no estaba de acuerdo con fidel albiac, #MareaAzulNoAlAcosoFamiliar pic.twitter.com/bbHrVt7MK4 — Frank (@Frak29873624) August 12, 2021

Y es que, pese a que Rocío Carrasco ha intentado contarle al mundo y mostrar a través de su documental que sus padres tenían un muy buen concepto de Fidel Albiac, son varias las imágenes de hemeroteca y los testimonios que vivieron juntos a ellos en los 2000 los que aseguran que es más bien todo lo contrario.