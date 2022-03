La familia de Almudena Cid lo aclara“La dejó por sorpresa, pero ahora sabemos el porqué”

Dos meses después de anunciar su separación, la familia de Almudena Cid, y la propia deportista, asumen no solo la ruptura sino también que el presentador haya iniciado una nueva relación con su compañera de profesión, Patricia Pardo.

Christian Gálvez y Almudena Cid, el día de su boda

La familia de Almudena Cid confiesan en exclusiva que «todos los que la queremos estamos sorprendidos». «Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué», añade tajante.

Están dolidos con Christian y es que hasta unas semanas antes de su ruptura él mostraba su lado más romántico con su mujer. «En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama “tienes las llaves de mi corazón”. Hasta hicieron una reforma en casa», explica a este medio el familiar de la gimnasta. «Christian Gálvez y Patricia Pardo ya estaban juntos», afirma otra persona allegada a Cid.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un montaje FOTO: La Razón Cristina Bejarano / Gtres

Esta fuente, que no quiere revelar su nombre públicamente, tiene contacto diario con Almudena y señala que para ella está siendo muy difícil superar esta situación, aunque quiere mantener las apariencias.

De momento la pareja no ha firmado el divorcio, aunque sí se han “separado” en las redes donde ya no queda rastro de su relación ni tampoco se siguen. Además Christian Gálvez ya no esconde su relación, y esta misma semana era sorprendido por la misma publicación desplazándose en Madrid hasta el domicilio de la presentadora de “El Programa de Ana Rosa”.

Patricia Pardo y Christian se conocieron en los pasillos de Mediaset, donde era evidente según esta publicación el buen rollo entre ambos desde hacía meses.

Igualmente sorprendido de la nueva relación se ha mostrado el entorno de Patricia Pardo. Su ex marido, Fran Gómez, se ha mostrado feliz de que su exmujer haya rehecho su vida, publicando un texto con guiño incluido al presentador. «Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás», escribió.

La separación de Patricia y el que fue su pareja durante doce años se produjo de mutuo acuerdo y desde el cariño, en 2020.