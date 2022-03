Concha Velasco, la eterna dama de la escena que ahora vive en una residencia de ancianos: “Estoy muy contenta y bien atendida”

La vida de Concha Velasco ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos. Si bien el pasado mes de septiembre anunciaba su retirada de los escenarios, hace tan solo unas horas se conocía que desde el pasado mes de febrero la veterana actriz vive en una residencia de ancianos de la capital debido a sus problemas de movilidad derivados de la artrosis que padece. Una complicada decisión familiar tras una recaída en su estado de salud que ha sido consensuada con sus dos hijos, Paco y Manuel, quienes han querido evitar que esta información viese la luz pública para no dar lugar a especulaciones ni a habladurías fuera de lugar.

Concha Velasco se despide de su público acompañada por su hijo Manuel, a 21 de septiembre de 2021. La actriz pone fin a seis décadas sobre los escenarios representado 'La habitación de María', una obra escrita por su hijo Manuel y que le ha llevado a representar por última vez en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño TEATRO;ACTRIZ;ESCENARIO;HOMENAJE Europa Press 21/09/2021 FOTO: Europa Press Europa Press

“Estoy muy contenta y bien atendida. Me gustaría que se contara la verdad, y la verdad es que estoy muy bien”, explica una animada Concha a este periódico queriendo destacar la gran labor que están haciendo en este centro de mayores de cara a una mejoría en su calidad de viva gracias a las sesiones de rehabilitación. Allí enfoca una nueva rutina con optimismo y, además, cuenta con numerosas visitas semanales que le acompañan durante tres horas por las tardes establecidas por las normas de este centro médico. Sus hijos acuden cada día a verla, y los amigos anónimos y también conocidos de la actriz también se han desplazado hasta allí en las últimas semanas para conocer de primera mano cómo se encuentra la dama de la escena tras su último bache de salud. Muchos hablan de la soledad de Concha Velasco pero ella manifiesta que no se siente así. Su cuidadora personal está pendiente de ella día y noche para que no le falte de nada: “Charo es encantadora y se está portando fenomenal conmigo”.

Concha Velasco durante la presentación de su última función FOTO: Juan Antonio Pérez GTRES

Destacar que desde la gran suite en la que ahora reside, Concha hace uso de su móvil las veinticuatro horas del día, y a través de su WhatsApp conversa con su entorno más cercano para que la visiten cuando puedan, ya que su deseo es el de estar acompañada en todo momento. Todo aquel que pasa por la residencia asegura que la ve muy animada, y los que más la conocen, dicen ver en ella una leve mejoría desde su ingreso. Desde la familia piden a este periódico respeto y prudencia a la hora de realizar ciertos comentarios que pueden provocar dolor a los miembros de esta saga artística.