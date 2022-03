Concha Velasco se traslada a vivir a una residencia de ancianos

La periodista Beatriz Cortázar adelantó este martes la noticia en el programa Madrid Directo y apuntó que han sido los problemas de movilidad de la actriz Concha Velasco los que la han llevado a tomar esta decisión. Allí recibe todos los cuidados físicos y la atención personal que necesita. Así se lo habría confirmado su hijo Manuel. “Tiene que haber un momento en el que haya personas expertas que sepan cómo ayudarte y cómo moverte, así como terapia especial”, apuntaba. Los domingos recibe visitas y también sale al teatro. Buena prueba de ella fue su asistencia el pasado fin de semana para asistir al musical A Chorus Line, en el que actúa Manuel Bandera, como puede verse en una publicación de Instagram del propio espectáculo.

Concha Velasco actuó por última vez en Zaragoza hace casi un año, entre el 18 y el 21 de marzo de 2021. Hasta el Teatro Principal de Zaragoza llevó su última obra, ‘La habitación de María’, un monólogo dramático sobre la soledad escrito por su hijo Manuel. Demostró estar en plena forma y recibió el cariño del público zaragozano.

En sus últimas entrevistas había reconocido sentirse un poco “pachucha”, pero siempre ha destacado el apoyo y el amor que recibe de sus hijos. “Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras”, anunció en el Teatro Calderón de Valladolid. Desde entonces ha vivido en casa de su hijo Paco, muy cerca de la vivienda de su otro hijo, Manuel.

La situación, sin embargo, se fue haciendo cada vez más difícil a medida que los problemas de movilidad iban agravándose. Finalmente han decidido que está mejor atendida en una residencia. Allí goza de un retiro tras seis décadas de éxitos en el cine, el teatro y la televisión. Una dilatada carrera de actriz que culminó la Medalla de Honor del Círculo de Escritores cinematográficos en 2009 y el Goya de Honor a su trayectoria profesional en 2012.

El pasado mes de octubre Velasco acudió al programa “Lazos de Sangre” para explicar cómo sería su vida después de abandonar los escenarios. No fue sola. Estuvo acompañada de uno de sus hijos, que desveló que a partir de ese momento iba «a vivir con ellos», sin descartar próximas apariciones públicas. «Ella está mayor, pero afortunadamente no tiene ningún problema de salud. Ha trabajado tanto, que ha llegado a los 82 años mayor y frágil, pero con una cabeza muy bien amueblada y un brillo en sus ojos increíble», apuntaba. Uno de los proyectos que le gustaría realizar a Velasco es una serie sobre su vida, pero ya no habrá más teatro como aseguró entonces. Para cuidarla, sus hijos decidieron que era mejor apartarla de las agotadoras giras que llevaba.