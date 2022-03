El día en que Olga Moreno llamó a Marta Riesco para preguntarle si estaba con Antonio David

Olga Moreno continúa manteniendo la línea del silencio respecto a todas las polémicas que rodean a su familia. Desde que el pasado mes de enero saliese a la luz la relación entre Marta Riesco y Antonio David, la empresaria no se ha pronunciado al respecto, exceptuando en una ocasión cuando entró en directo en ‘El Programa de Ana Rosa’ para apoyar a Rocío Flores.

Olga Moreno FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Riesco se ha sentado hoy en el citado programa para comentar todo lo relacionado con la portada en la que aparece junto al ex guardia civil y también para defender su relación: “Bastante amor tiene que tener para romper un matrimonio de 22 años. Cuando una pareja se rompe no es por nadie, es porque esa relación no está bien», ha confesado tajante con respecto a las decisiones que ha ido tomando Antonio David en los últimos tiempos.

Lo que ninguno de los presentes en plató imaginaba es que sería Alessandro Lequio el encargado de sacar a la luz un dato desconocido para el gran público: “El día que vuestra relación salió a la luz, Olga te llamó. ¿Qué te dijo?”, preguntó el colaborador. La cara de Marta Riesco era un poema, ya que no se imaginaba que su compañero sacara a relucir este dato. “No voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo”, ha contestado la reportera. ha respondido la periodista confirmando de alguna forma esta información.

Cabe destacar que ‘LA RAZÓN’ ya publicó en su momento que la propia Olga, desesperada, estaba intentando conocer datos sobre la relación entre su todavía marido y Riesco, ya que en un primer momento Antonio David negó los rumores sobre un idilio entre él y su actual pareja. Con el fin de abrir los ojos en ese sentido, quería saber todo lo necesario para tomar una decisión, ya que ella creía con fe ciega en las palabras del ex colaborador de Telecinco.