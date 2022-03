Antonio David da la cara y cuenta toda la verdad sobre su relación actual con Olga Moreno

Olga Moreno y Rocío Flores han acudido este lunes a una conocida clínica de Madrid para someterse a un nuevo tratamiento estético. Ambas reaparecían juntas para hacerse una lipoescultura. Allí también ha estado presente Antonio David Flores con el fin de apoyarlas y, por qué no, de colaborar en darle publicidad a esta conocida clínica. A su salida del centro, quiso responder y aclarar algunas cuestiones relacionadas con las polémicas familiares.

Rocío Flores y Olga Moreno se someten a una lipoescultura FOTO: GAT GTRES

“Siempre se ha sentido querido y respetado por la prensa, exceptuando el último año y medio. He dado mucho a la prensa y siempre me he portado bien con todo el mundo y con todos los compañeros, pero hubo un día en que decidí no hablar más para los medios”, ha comenzado diciendo el ex guardia civil.

Respecto a las respectivas operaciones de su todavía mujer y de su hija, asegura que ambas “están fenomenal”. Parece que las intervenciones han salido bien y ahora tan solo experimentan las molestias normales que experimentan todos los pacientes cuando se someten a una operación de estas características.

Antonio David acude a la clínica en la que Olga Moreno y Rocío Flores han sido intervenidas FOTO: UAT GTRES

“Era mi obligación estar aquí. Siempre estoy con ellas, aunque intentáis en alguna ocasión hacer ver que no nos llevamos bien. A día de hoy continúan insinuando que nuestra relación es mala, y es todo lo contrario, a ver si queda ya claro de una vez por todas. Pido, por favor, que eviten hacer ese tipo de insinuaciones y comentarios, porque parece que obligatoriamente tiene que haber una mala relación”, desliza Antonio David a raíz de la información que anunció Isabel Rábago en ‘Viva la Vida’, asegurando que habían tenido una gran bronca: “No quiere que la pequeña Lola y David estén para arriba y para abajo, son los padres los que tiene que moverse, además, en Madrid Antonio David está con Marta Riesco y ella no va a pasar por ahí”, contó la periodista hace unas semanas.